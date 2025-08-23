Bão số 5 Kajiki dự báo giật tới cấp 15, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay 22-8, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông và nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão số 5 Kajiki. Sau khi vào Biển Đông, bão số 5 di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 5 Kajiki trong đêm nay



Ngày 24-8, khi di chuyển tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm. Ngày 25-8, bão sẽ di chuyển vào đất liền khu vực Trung Bộ nước ta.

Do ảnh hưởng của bão, trên khu vực phía Bắc của biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ ngày 23-8 có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, từ ngày 24-8 gió mạnh cấp 9-10, sóng cao từ 4-6 m.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15.

Khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Từ đêm ngày 24 đến hết ngày 27 tháng 8, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện đợt mưa lớn, lượng mưa phổ biến 200-300 mm, có nơi trên 600 mm, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện đợt lũ, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.

"Đây là cơn bão cường độ mạnh, khả năng cao sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền, gây gió mạnh, mưa lớn khu vực Trung Bộ nước ta ngay trong những ngày diễn ra các hoạt động chuẩn bị cho Đại lễ Quốc khánh 2-9, diễn biến của bão, mưa lũ còn rất phức tạp" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định.

Thủ tướng chỉ đạo 12 tỉnh, thành phố ứng phó khẩn với bão số 5 Kajiki

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ngày 22-8, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến cụ thể tại địa phương.

Các tỉnh, thành phố ven biển tập trung chỉ đạo, triển khai ngay các biện pháp để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và các hoạt động trên biển, ven biển, đặc biệt đề phòng xảy ra giông lốc, sét có thể gây thiệt hại trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Các địa phương rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét theo phương châm 4 tại chỗ phù hợp với từng địa bàn, phường, xã, thôn, bản, khu dân cư, nhất là ở vùng núi, nơi dễ xảy ra chia cắt; chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm bảo đảm an toàn tính mạng hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân khi thiên tai xảy ra.

Thủ tướng chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan giám sát chặt chẽ, vận hành khoa học, hiệu quả, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn, không để xảy ra lũ chồng lũ, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, không để bị động bất ngờ; Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa lũ để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra....

