Hà Tĩnh “chi nóng” 100 triệu đồng cho các xã, phường để phòng chống bão số 5

Do ảnh hưởng của bão số 5 nên dự kiến từ tối 24/8 khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo trong thời gian tới, tổng lượng mưa các khu vực sẽ lớn, phổ biến 200 - 400mm, có nơi trên 600mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn, nguy cơ rất cao xảy ra lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, lốc, sét gây thiệt hại nghiêm trọng.

Đoàn công tác của Công an Hà Tĩnh kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 5 tại khu vực Âu thuyền xã Kỳ Xuân.

Để chủ động ứng phó, từ 18h ngày 23/8, Hà Tĩnh đã cấm các phương tiện tàu thuyền ra khơi để neo đậu tại các khu neo đậu an toàn; kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu. Đến nay, địa phương này còn 16 tàu, thuyền với 86 lao động chưa liên lạc được để thông tin về bão số 5 và kêu gọi vào bờ trú ẩn.

Đối với các xã phường tuyến biển khu vực ven biển, cửa sông, tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu trước 17h chiều nay (ngày 24/8) phải hoàn thành việc di dời dân đến nơi an toàn. Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp (trường hợp cần thiết phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân).

Công an Hà Tĩnh phối hợp lực lượng đảm bảo ANTT tại cơ sở hỗ trợ ngư dân đưa tàu, thuyền vào nơi trú ẩn an toàn.

Từ chiều 23/8 tỉnh Hà Tĩnh cũng đã thành lập các đoàn công tác và cử cán bộ xuống tận các thôn, xóm hỗ trợ, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp đã đến kỳ thu hoạch, thực hiện các biện pháp hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Căn cứ tình hình bão, mưa lũ trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cho phép Chủ tịch UBND cấp xã quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Dịp này, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã quyết định hỗ trợ cho 69 xã, phường trên địa bàn mỗi địa phương 100 triệu đồng để chi cho công tác phòng, chống thiên tai.

Từ 18h ngày 23/8, Hà Tĩnh đã cấm các phương tiện tàu thuyền ra khơi.

Từ sáng 24/8, để ứng phó trước dự báo mưa lớn 7 hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gồm Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Đá Hàn, Khe Xai, Sông Rác, Kim Sơn và hồ Tàu Voi cũng đã đồng loạt xả tràn với lưu lượng xả từ 5 - 120 m3/giây.

Trước đó, để chủ động ứng phó với cơn bão số 5, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Duy Đông, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã trực tiếp phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 tại các xã, phường ven biển.

Đoàn đã kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền, bảo đảm an toàn cho ngư dân và các phương tiện khai thác hải sản; công tác chằng chống nhà cửa, kho tàng, đồng thời nghe báo cáo tình hình triển khai các phương án phòng chống bão của lực lượng Công an xã.

Công an các xã, phường ven biển Hà Tĩnh chủ động ứng phó với cơn bão số 5.

Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu lực lượng Công an các xã trên địa bàn khẩn trương phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các lực lượng chức năng, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 5; chủ động rà soát, hỗ trợ di dời người dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; bố trí lực lượng thường trực tại các điểm xung yếu để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Phương tiện của lực lượng Công an cũng chuẩn bị sẵn sàng để tham gia ứng trực.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, ngay trong chiều 23/8, lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn đã kịp thời huy động cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở, phối hợp cùng nhân dân triển khai nhanh các biện pháp phòng chống bão, trực tiếp xuống các thôn, xóm, phối hợp cùng chính quyền địa phương và lực lượng chức năng kêu gọi ngư dân theo dõi sát bản tin dự báo thời tiết, tuyệt đối không ra khơi, chủ động neo đậu tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn.

Đồng thời, vận động người dân chằng néo nhà cửa, cắt tỉa cây cối, di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi kiên cố, hạn chế tối đa thiệt hại khi bão đổ bộ. Công an xã cũng đã triển khai duy trì lực lượng thường trực 24/24h, sẵn sàng triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân