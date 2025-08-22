Xe tải mất phanh, tông chết 18 con bò của người dân

Ngày 22/8, ông Nguyễn Công Sơn, Chủ tịch UBND xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm chết 18 con bò của 3 hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.

Xe tải chở theo máy múc bị mất phanh, tông vào đàn bò đang đi trên đường.

Đàn bò của 3 hộ dân bị xe tải tông tử vong.

Trước đó, khoảng 17h ngày 21/8, lái xe tên Cường (trú xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe tải mang BKS 89C-057.67 chở theo máy múc trên thùng xe, di chuyển theo hướng từ xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai đi xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi.

Khi phương tiện di chuyển đến đường liên xã đoạn qua làng Óp (xã Ia Phí) thì tông vào đàn bò đang đi trên đường. Cú va chạm đã làm chết 18 con bò của 3 hộ dân gồm: Rơ Chăm Meoh 11 con, Rơ Chăm Léo 6 con và Rơ Châm Ngil 1 con bò. Nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm là do xe tải mất phanh, lao vào đàn bò đang đi trên đường.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Ia Phí, sau khi xảy ra sự việc, lái xe đã thỏa thuận với 3 hộ dân và thống nhất đền bù với tổng số tiền 305 triệu đồng. Các hộ dân đã đồng ý nhận tiền đền bù và không có ý kiến gì khác, không ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

