Khuyến công Hà Tĩnh hỗ trợ đúng đối tượng, trúng mục đích

Những năm qua, chương trình khuyến công của tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ hàng chục cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư sản xuất, ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và từng bước phát triển bền vững. Đồng thời, khuyến công còn mở ra cơ hội quảng bá sản phẩm tại các sự kiện xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp kết nối thị trường, mở rộng tiêu thụ.

Theo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh (Sở Công Thương), năm 2024, chương trình khuyến công đã hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng để phát triển công nghiệp nông thôn, trong đó trên 1,1 tỷ đồng được dành cho các đề án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến. Lũy kế giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã triển khai 57 đề án với tổng kinh phí hơn 7,6 tỷ đồng, trực tiếp hỗ trợ 25 cơ sở công nghiệp nông thôn.

Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã vươn lên mạnh mẽ nhờ nguồn lực này. Cuối năm 2024, Công ty Cổ phần XS Plus Việt Nam, chuyên sản xuất tấm ốp nano, sàn nhựa…, được hỗ trợ 300 triệu đồng để đầu tư thiết bị mới; từ đầu năm 2025 đến nay, doanh nghiệp bỏ thêm hơn 7 tỷ đồng để mua sắm hàng loạt máy móc hiện đại như máy cân nguyên liệu tự động, máy trộn tự động, máy đúc nhiệt… Nhờ đó, sản phẩm của công ty đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành, tạo việc làm cho hơn 100 lao động, đại diện công ty cho biết.

Tương tự, với 300 triệu đồng hỗ trợ từ nguồn khuyến công địa phương, HTX Dịch vụ chế biến hải sản Phú Sáng (xã Thiên Cầm) mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất. Nửa đầu năm 2025, đơn vị đã đưa ra thị trường hơn 50.000 lít nước mắm và 550 tấn hải sản sơ chế khô, doanh thu đạt trên 9 tỷ đồng. HTX không chỉ bao tiêu nguyên liệu cho ngư dân địa phương mà còn tạo việc làm ổn định cho gần 15 lao động. Đặc biệt, từ tháng 6/2025, HTX mở thêm nhà hàng ẩm thực, mở rộng lĩnh vực kinh doanh và bước đầu thu được kết quả tích cực.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp khác cũng được hưởng lợi từ nguồn kinh phí khuyến công. Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc (xã Can Lộc) nhận hỗ trợ 300 triệu đồng; HTX Nguyên Lâm (xã Kỳ Anh) được hỗ trợ 89 triệu đồng; HTX Hạnh Cường (xã Cẩm Bình) được hỗ trợ 160 triệu đồng…

Theo đánh giá của các đơn vị thụ hưởng, chương trình khuyến công không chỉ cấp vốn mà còn tạo niềm tin, khích lệ các cơ sở nhỏ mạnh dạn đầu tư máy móc hiện đại, từng bước xây dựng thương hiệu, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông thôn.

Hỗ trợ đúng đối tượng, trúng mục đích

Để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò là nguồn “vốn mồi” cho doanh nghiệp, các cơ sở công nghiệp nông thôn, theo kế hoạch khuyến công địa phương năm 2025 của UBND tỉnh, nguồn ngân sách tỉnh cấp cho hoạt động khuyến công địa phương là 1,8 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp công thương năm 2025.

Nguồn kinh phí này sẽ ưu tiên hỗ trợ xây dựng 1 - 2 mô hình trình diễn kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 2 - 4 đề án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết 1 - 2 cụm công nghiệp.

Đồng thời, thực hiện các nội dung như: đào tạo, tập huấn, hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, khởi sự, thành lập doanh nghiệp; tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; hỗ trợ tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia; hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Năm 2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã công nhận 39 sản phẩm/bộ sản phẩm của 31 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2025. Việc công nhận và vinh danh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu không chỉ nâng tầm thương hiệu mà còn tạo động lực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn ở Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, mở rộng quy mô, thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phù hợp với đặc thù địa phương, nhằm hỗ trợ thiết thực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu hoạt động khuyến công phải đúng đối tượng, đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Các đề án hỗ trợ cần có tác động lan tỏa, thực sự góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

