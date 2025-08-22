Phút đoàn tụ nghẹn ngào của người mẹ lưu lạc 29 năm ở Nghệ An

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, sáng tháng 8, ngôi nhà của gia đình bà Thái Thị Giao ở xóm Đồng Hưng (xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An) đông nghẹt người. Từ già tới trẻ, ai cũng bồn chồn chờ đợi. Khi chiếc xe khách vừa dừng lại, một người đàn bà tóc bạc, dáng gầy guộc, đôi tay run run bước xuống. Bà chưa kịp đứng vững, một người đàn ông trung niên lao tới, ôm chầm lấy bà, gục đầu vào vai bật khóc: “Mẹ ơi!”.

Anh Yên, nay đã 47 tuổi, con trai cả của bà Giao. Gần 3 thập kỷ trước, khi còn là một cậu bé, anh đã chứng kiến buổi sáng định mệnh làm thay đổi số phận cả gia đình. Đó là một buổi sáng đầy tiếng gào thét và đổ vỡ. Người cha trong cơn say rượu lại ném bàn ghế, trút roi vọt lên vợ, con. Trong cơn hoảng loạn, mẹ anh, bà Thái Thị Giao, run rẩy dắt cả 4 đứa con định bỏ chạy. Nhưng khi vừa ra đến ngưỡng cửa, một cú đánh bất ngờ và ánh mắt dữ dằn khiến những đứa con khựng lại, sợ hãi không dám bước theo mẹ.

Khoảnh khắc vỡ òa - anh Yên òa khóc trong vòng tay mẹ sau 29 năm xa cách.

Ít ai biết rằng, sau nụ cười đoàn tụ hôm nay là cả một cuộc đời thấm đẫm nước mắt của bà Giao. Thuở xuân thì, bà phải sống trong những trận đòn roi triền miên. Nhiều đêm, bà phải lẩn trốn ra rừng cây tối tăm, co ro trong gió lạnh để tránh những trận bạo hành. Không chịu nổi kiếp sống ấy, bà nuôi ý định bỏ trốn cùng các con. Nhưng số phận nghiệt ngã, bà không thể mang đi tất cả, chỉ kịp ôm theo vài bộ quần áo, bỏ lại sau lưng những đứa trẻ còn ngơ ngác nơi quê nhà.

Chuyến xe đưa bà vào Nam chưa đi được bao xa thì kẻ gian đã cuỗm sạch quần áo, tiền bạc. Bà rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, xin từng bữa cơm của người qua đường. Có lúc gục ngã bên vệ cỏ ven đường, nước mắt chan đầy nỗi tủi cực, bà tự nhủ sẽ không còn mặt mũi nào để quay lại quê hương.

Những năm sau, bà dạt vào Sài Gòn xin làm phụ hồ, rồi nương tựa một người đàn ông miền Tây, nhưng bạo lực lại tái diễn, thậm chí còn cay nghiệt hơn. Chỉ khi gặp ông Ba Minh - người hàng xóm hiền lành cùng dãy trọ - bà mới tìm được một chỗ dựa. Ông thương cảnh bà tội nghiệp, khuyên bà rời đi, rồi hai người nương nhau bằng xấp vé số qua ngày trên cù lao Tây (Đồng Tháp).

...

Dù có một mái nhà tạm bợ, trong tim bà chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ con. Suốt gần 30 năm, bà cặm cụi bán vé số, chắt chiu từng đồng nhưng mỗi khi nghe ai nhắc đến hai chữ "quê nhà", nước mắt lại lăn dài. Trong những đêm mưa, bà chỉ thầm ước có một phép màu đưa các con trở lại.

Nhờ một bài viết về câu chuyện của bà Giao được chia sẻ trên mạng xã hội, anh Yên đã nhận ra mẹ qua ánh mắt buồn không thể lẫn

Trước đó, nhờ một bài viết về câu chuyện của bà Giao được chia sẻ trên mạng xã hội, anh Yên đã nhận ra mẹ qua ánh mắt buồn không thể lẫn. Niềm hạnh phúc đoàn tụ chan chứa nước mắt ấy có lẽ là món quà lớn nhất mà số phận dành cho bà sau những tháng ngày giông bão.

Ngày bà Giao trở về, không chỉ gia đình mà cả làng quê đều xúc động. Đại diện Hội LHPN tỉnh Nghệ An và Hội LHPN xã Quỳnh Anh đã có mặt, trao những phần quà và lời động viên ấm áp. Những người phụ nữ ấy ôm chặt lấy bà, giọng nghẹn ngào: "Chị đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Giờ đã về với gia đình, mong chị bớt nỗi buồn, giữ sức khỏe để còn sống vui cùng con cháu".

Trong vòng tay con, trong sự chở che của tình làng nghĩa xóm, trong sự sẻ chia của Hội phụ nữ, bà Giao đã tìm thấy mái ấm mà bà đánh mất từ 3 thập kỷ trước. Khoảnh khắc đoàn tụ hôm nay khép lại một hành trình đau thương, mở ra một chặng đời mới - chặng đời của sự yêu thương, của đoàn viên và bình yên.

Tác giả: Minh Thư (TH)

Nguồn tin: phunusuckhoe.giadinhonline.vn