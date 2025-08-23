CLB Thép Xanh Nam Định ‘chơi lớn’ ở trận gặp Sông Lam Nghệ An

Thép Xanh Nam Định làm khách của Sông Lam Nghệ An ở vòng 2 V-League.



Sau khi giành chức vô địch V-League 2024/2025, Thép Xanh Nam Định đã chi cả 'núi' tiền mang về một loạt ngoại binh chất lượng nhằm bảo vệ ngôi vương và tiến xa ở các giải đấu quốc tế.

Trong trận ra quân tại V-League 2025/2026, đội bóng thành Nam xuất sắc lội ngược dòng đánh bại CLB Hải Phòng với tỷ số 2-1 và đang nằm trong Top đầu của bảng xếp hạng.

Ở vòng 2 V-League cuối tuần này, dù phải hành quân đến sân Vinh, Nam Định vẫn bước vào trận đấu với tâm thế 'cửa trên' và đặt mục tiêu có trọn 3 điểm để có cớ hội đánh chiếm ngôi đầu bảng.

Để giúp các cầu thủ có thêm động lực chiến đấu, Tập đoàn Xuân Thiện đã quyết định “tặng" mỗi FC CĐV Nam Định một xe giường nằm 45 chỗ cho chuyến tiếp lửa cùng đội bóng thành Nam tới Nghệ An. Rất nhanh chóng, rất nhiều CĐV đã đăng ký và dự kiến sẽ có khoảng hơn 10 chiếc xe giường nằm 45 chỗ chở các cổ động viên Nam Định tới sân Vinh.

Mùa trước, ở những vòng đấu cuối cùng, Tập đoàn Xuân Thiện cũng thường xuyên có những quyết định chịu chơi để kêu gọi CĐV Thép Xanh Nam Định tới sân cổ vũ cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt, như bố trí xe giường nằm 45 chỗ đưa đón hay miễn phí vé vào sân cho các CĐV và đội chủ sân Thiên Trường cũng đã có lần thứ 2 liên tiếp vô địch V-League.

Sông Lam Nghệ An bước vào lượt trận thứ hai V-League 2025/26 với quyết tâm có trọn 3 điểm sau khi đã để thua ở trận ra quân. Dù được chơi trên sân nhà, nhưng lợi thế này khó có thể giúp thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật khỏa lấp sự chênh lệch quá lớn về mặt lực lượng và đẳng cấp so với đối thủ.

