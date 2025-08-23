Cựu trợ lý của cựu chủ tịch Quốc hội bị đưa ra xét xử từ ngày 8-9

Ông Phạm Thái Hà và chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng - Ảnh: Bộ CA

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa có quyết định đưa ông Phạm Thái Hà (cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý của cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ) và 28 người trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An ra xét xử.

Ông Phạm Thái Hà bị xét xử về tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

27 người bị xét xử về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có 5 cựu lãnh đạo Tập đoàn Thuận An gồm: Nguyễn Duy Hưng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị; Trần Anh Quang, cựu tổng giám đốc; Nguyễn Khắc Mẫn, cựu phó tổng giám đốc; Nguyễn Ngọc Hòa, cựu phó chủ tịch hội đồng quản trị; Hoàng Thị Lê Hạnh, cựu trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật.

Riêng ông Lê Ô Pích, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ), bị xét xử về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo quyết định xét xử, phiên tòa sơ thẩm sẽ bắt đầu từ ngày 8-9 và diễn ra trong nhiều ngày.

Hội đồng xét xử đã triệu tập 5 nguyên đơn dân sự, gồm: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 3 địa phương gồm Tuyên Quang cũ, Quảng Ninh cũ, thành phố Hà Nội; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang (Ban quản lý dự án Bắc Giang cũ); Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Xây dựng.

Đại diện Tập đoàn Thuận An, các công ty tham gia liên danh nhà thầu thi công, các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc khắc phục hậu quả cũng được tòa án triệu tập với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tác động bí thư tỉnh giúp Thuận An trúng thầu dự án ngàn tỉ

Theo cáo trạng, tháng 2-2021, UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) giao Ban quản lý dự án nghiên cứu phương án, đề xuất chủ trương đầu tư dự án cầu Đồng Việt. 9 tháng sau, ông Lê Ô Pích, phó chủ tịch UBND tỉnh, ký quyết định phê duyệt dự án.

Liên danh Tập đoàn Thuận An - Công ty Trung Chính - Công ty 168 Việt Nam trúng gói thầu số 7 của dự án tổng trị giá hơn 1.132 tỉ đồng.

Ông Lê Ô Pích bị cáo buộc nhận 4 tỉ đồng từ Tập đoàn Thuận An - Ảnh: BacGiang.gov



Cơ quan truy tố cáo buộc ông Nguyễn Duy Hưng - chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An - có mối quan hệ cá nhân thân thiết với Phạm Thái Hà (khi đó là trợ lý chủ tịch Quốc hội, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội).

Ông Hà còn được giao nhiệm vụ theo dõi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang từ tháng 11-2022.

Từ tháng 12-2021, thông qua Phạm Thái Hà, Hưng đã liên hệ, gặp gỡ ông Dương Văn Thái, bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Từ đó Hưng biết và có quan hệ với nhiều cá nhân là lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, trong đó có Lê Ô Pích, cáo trạng nêu.

Kết quả điều tra xác định lợi dụng mối quan hệ cá nhân, ông Nguyễn Duy Hưng đã nhờ ông Phạm Thái Hà tác động đến ông Dương Văn Thái tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được trúng thầu, thi công dự án cầu Đồng Việt.

Từ tháng 12-2021 đến tháng 3-2022, ông Hưng đã nhiều lần gặp gỡ ông Thái để xin chủ trương cho Tập đoàn Thuận An được tham gia thi công dự án và được bí thư tỉnh đồng ý.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An hưởng lợi 92 tỉ

Sau khi được sự giới thiệu và nhờ vả từ cựu trợ lý của cựu chủ tịch Quốc hội, ông Thái đã tác động Nguyễn Văn Thạo (giám đốc Ban quản lý dự án) tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được tham gia đấu thầu thi công dự án cầu Đồng Việt.

Ông Lê Ô Pích bị xác định biết rõ bí thư tỉnh tác động nên đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu.

Sau đó ông Hưng chỉ đạo cấp dưới thông đồng, móc ngoặc với Ban quản lý dự án Bắc Giang và đơn vị tư vấn để tiếp nhận, điều chỉnh dự thảo hồ sơ thiết kế, lập khống nội dung hồ sơ năng lực để được trúng thầu.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã yêu cầu thu tiền phí "cơ chế" ngoài hợp đồng của các nhà thầu chính và các nhà thầu phụ, đồng thời chỉ đạo thu tiền chênh lệch vật tư, vật liệu đầu vào để hưởng lợi bất chính tổng số tiền 92 tỉ đồng.

Quá trình đấu thầu, ông Hưng còn thỏa thuận, thống nhất với ông Thạo về việc chi tiền "cơ chế", từ đó chỉ đạo cấp dưới đưa cho ông Thạo 11 tỉ đồng, đưa cho ông Đàm Văn Cường (phó giám đốc Ban quản lý dự án) 3,75 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, ông Hưng trực tiếp đưa cho ông Pích 1 tỉ đồng để cảm ơn và đề nghị phó chủ tịch tỉnh Bắc Giang tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện trong quá trình thi công, nghiệm thu thanh toán.

Ngoài ra, quá trình thi công, ông Pích nhận thêm 4 lần, tổng 3 tỉ đồng từ ông Thạo. Đây là tiền "cơ chế 3%" mà Thuận An chi sau mỗi lần chủ đầu tư tạm ứng, nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu, cáo trạng nêu.

Hành vi của ông Pích bị cáo buộc giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh trúng thầu gói thầu số 7 dự án cầu Đồng Việt trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước 96,8 tỉ đồng.

Hiện cựu phó chủ tịch tỉnh Bắc Giang đã khắc phục toàn bộ 4 tỉ đồng hưởng lợi.

Ông Phạm Thái Hà giới thiệu chủ tịch Tập đoàn Thuận An với bí thư tỉnh tại nhà nguyên chủ tịch Quốc hội

Tại cơ quan điều tra, ông Phạm Thái Hà khai có mối quan hệ cá nhân thân thiết với ông Nguyễn Duy Hưng từ khoảng năm 2013.

Đầu tháng 12-2021, khi biết tỉnh Bắc Giang đang triển khai dự án cầu Đồng Việt, ông Hưng đề nghị và được ông Hà đồng ý giới thiệu, tác động đến bí thư tỉnh cho Tập đoàn Thuận An được tham gia thi công dự án.

Đến cuối tháng 12-2021, trong buổi ăn cơm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà nguyên chủ tịch Quốc hội, ông Hà giới thiệu ông Hưng với ông Thái, cáo trạng nêu.

Theo cáo trạng, ông Hà lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình tác động đến cựu bí thư tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái, từ đó ông Thái đã tác động cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được đấu thầu, thi công dự án cầu Đồng Việt.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc nhóm lãnh đạo, cán bộ thuộc Ban quản lý dự án Bắc Giang cùng đơn vị tư vấn thiết kế và Tập đoàn Thuận An thông đồng, móc ngoặc giúp doanh nghiệp này trúng thầu trái quy định.

Sau khi Tập đoàn Thuận An trúng thầu, ông Hưng đến nhà ông Hà đưa 500 triệu đồng để cảm ơn. Ngoài ra vào các dịp lễ, Tết, ông Hưng nhiều lần "cảm ơn" ông Hà tổng số tiền 250 triệu đồng.

Ông Hà đã tự nguyện nộp khắc phục 750 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Viện kiểm sát cáo buộc hành vi của ông Hà đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với ông Thái giúp Tập đoàn Thuận An trúng thầu, gây thiệt hại tài sản nhà nước 96,8 tỉ đồng.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

