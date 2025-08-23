Bộ Nội vụ chỉ đạo mới về phân cấp, phân quyền theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố rà soát, báo cáo về việc triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đánh giá tính khả thi, thuận lợi, khó khăn khi thực hiện các quy định phân cấp, phân quyền

Theo đó thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, để có cơ sở báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, thẩm quyền đã được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung.

Cụ thể đánh giá tính khả thi, thuận lợi, khó khăn khi thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền của các quy định tại các nghị định, thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Đặc biệt, tập trung vào các nội dung nhiệm vụ, thẩm quyền đã phân cấp cho chính quyền địa phương cấp xã thực hiện.

Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong triển khai, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố gửi văn bản tới các bộ quản lý ngành, lĩnh vực để tổng hợp, nghiên cứu hoàn thiện hoặc hướng dẫn theo thẩm quyền; đồng thời gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo.

Hồi giữa tháng 8, Bộ Nội vụ đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát 3 nghị định, gồm nghị định 128 về phân quyền, phân cấp trong quản lý Nhà nước lĩnh vực nội vụ, nghị định 129 về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Nghị định 152 quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Đồng thời rà soát 2 thông tư 09 về phân định thẩm quyền và phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ.

Thông tư 10 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố và lĩnh vực nội vụ của phòng chuyên môn thuộc UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố.

Việc rà soát này để xác định xem còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa bảo đảm tính thống nhất hoặc chưa đủ cụ thể, rõ ràng khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thuộc lĩnh vực nội vụ.

Từ đó xác định các khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ do quy định pháp luật hoặc nguyên nhân khác có liên quan.

Tại thông báo kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Bộ Tư pháp xây dựng báo cáo chuyên đề rà soát.

Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật trong lĩnh vực phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 9.

Rà soát đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng

Liên quan tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hoàn thiện tổ chức bộ máy, hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo, UBND các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát, đánh giá tình hình đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng.

Việc rà soát, đánh giá nhằm thực hiện kết luận 179 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác dân tộc, tôn giáo tại địa phương.

Theo Bộ Nội vụ, đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác này, đặc biệt là những người đảm nhiệm quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cần được rà soát toàn diện nhằm bảo đảm bố trí đúng vị trí việc làm, đúng năng lực, sở trường; có đủ số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở cơ sở.

Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị cần đánh giá thực trạng, số lượng tăng hoặc giảm so với thời điểm trước ngày 1-7.

Chỉ rõ ưu điểm về số lượng, cơ cấu, chất lượng; những tồn tại, hạn chế như thiếu nhân lực, thiếu chuyên môn sâu..; phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Từ đó kiến nghị, đề xuất về tổ chức bộ máy, biên chế bảo đảm số lượng; về đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng; về chính sách đãi ngộ, thu hút nhân lực có năng lực, tâm huyết với công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo..

