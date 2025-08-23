Hà Tĩnh hoàn thành đại hội Đảng bộ trực thuộc

73/73 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức thành công đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Bắt đầu từ ngày 14/7, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tiến hành đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 với Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh và kết thúc với Đại hội Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh vào ngày 22/8.

Đến nay 73/73 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Các đại hội được tổ chức bảo đảm chất lượng, tuân thủ nghiêm túc quy trình của Trung ương và hướng dẫn của Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Ngoài hai Đảng bộ Công an tỉnh và Quân sự tỉnh thực hiện các bước bầu cử nhân sự, 71 đảng bộ còn lại thực hiện chỉ định nhân sự theo phương án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ theo đúng nguyên tắc của Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn, yêu cầu nhân sự.

... Các đảng viên tham gia thảo luận góp ý trách nhiệm, chất lượng.

Theo đánh giá, điểm nhấn của đại hội nhiệm kỳ này là sự tập trung cao trong xây dựng các dự thảo văn kiện trình đại hội. Bên cạnh chuẩn bị văn kiện, nhất là dự thảo báo cáo chính trị công phu, chất lượng, có chiều sâu, phản ánh đúng tình hình, tiềm năng và yêu cầu phát triển của từng địa phương, đơn vị, các đảng bộ đã xác định rõ các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, gắn với Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và các chương trình trọng điểm của tỉnh. Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, khách quan; các đảng viên tham gia thảo luận góp ý trách nhiệm, chất lượng.

Ngay sau khi hoàn thành tổ chức đại hội, các đảng bộ đã phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với triển khai nghị quyết. Các chương trình văn nghệ, thể thao được tổ chức sôi nổi, tạo khí thế mới, khích lệ tinh thần cán bộ, đảng viên và nhân dân khởi động nhiệm kỳ mới.

Thành công của đại hội các đảng bộ đã tạo niềm tin, sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng để Hà Tĩnh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030

Tác giả: Ngô Tuấn

Nguồn tin: nhandan.vn