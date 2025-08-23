Dụ bé gái 13 tuổi vay tiền rồi bán làm tiếp viên karaoke

Trước đó, em Trần B.N (SN 2012), trú phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai bị đối tượng nam tên “Tuấn Bi” (ở nhà thuê trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn) dụ dỗ cho vay số tiền 10 triệu đồng để tiêu xài cá nhân với lãi suất cao. Sau đó, “Tuấn Bi” ép N làm tiếp viên cho một quán karaoke để trả nợ.

Được một thời gian, N tiếp tục bị bán làm nhân viên cho nhiều quán karaoke. Sáng sớm ngày 17/8, N gọi điện cho mẹ ruột kể lại việc em bị chủ quán karaoke đánh đập, buộc trả tiền vay nếu không họ sẽ bán N cho người khác… Sau đó, những người đang giữ N đã nói chuyện với ba của N, thông báo muốn N được thả thì phải trả 50 triệu đồng.

4 đối tượng bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng bắt giữ.





Đến 10h sáng cùng ngày, có người đã sử dụng tài khoản Facebook của N gọi cho mẹ của em, nâng giá tiền “chuộc con” lên 60 triệu đồng. Khi được hỏi vì sao lại tăng thêm 10 triệu, các đối tượng này nói là “tiền nhờ giang hồ đi tìm bắt N vì bé bỏ trốn”. Đối tượng cho biết bọn chúng đang dẫn N ra Hội An (TP Đà Nẵng), khi tới nơi sẽ nhắn địa chỉ để gia đình đem tiền đến chuộc đến.

Mẹ N yêu cầu được gặp mặt con thì các đối tượng không cho và cúp máy. Liên lạc lại nhóm đối tượng nhiều lần nhưng không được, gia đình đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận thông tin, 15h ngày 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phối hợp hỗ trợ xác minh, làm rõ vụ việc.

... Các trinh sát có mặt tại một quán ăn ở xã Nam Phước và khống chế các đối tượng, giải cứu nạn nhân.





Sau khi tiếp nhận, Thượng tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo tổ công tác Khu vực 3 nhanh chóng xác định các đối tượng đang có mặt tại địa bàn xã Duy Vinh, TP Đà Nẵng. Khi các đối tượng đưa cháu Trần B.N đến một quán ăn trên đường Hùng Vương, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng thì bị tổ công tác bắt giữ, giải cứu được cháu N.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc bị bắt giữ gồm Lê Văn Minh Hoàng (SN 2001), trú phường Hội An Đông; Nguyễn Tấn Dũng (SN 2009), Phan Văn Hoàng Duy (SN 2010), cùng trú tại phường Hội An, TP Đà Nẵng và Thái Văn Hòa (SN 1987), trú xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và bàn giao các đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thân Lai

Nguồn tin: cand.com.vn