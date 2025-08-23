Nghi vấn xe khách gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Ngày 23/8, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường vụ TNGT khiến 1 người tử vong. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tổ chức giám định phương tiện xe khách nghi ngờ liên quan vụ TNGT.

Hiện trường vụ TNGT khiến bà P. tử vong.



Trước đó, khoảng 19h ngày 22/8, trên quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Mỹ Điền, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong. Nạn nhân tử vong là bà N.T.P. (SN 1968, trú phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Bà P. được xác định là người điều khiển xe mô tô BKS 82L1-2622 chạy theo hướng Gia Lai - Quảng Ngãi trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông. Sau cú va chạm, bà P. té ngã ra đường và tử vong tại chỗ, xe mô tô hư hỏng.

Người dân sống gần nơi xảy ra vụ TNGT cho rằng bà P. tử vong do va chạm với xe khách. Tuy nhiên, xe khách không dừng lại hỗ trợ nạn nhân mà bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, cơ quan chức năng đã tổ chức xác minh và dừng được phương tiện nghi ngờ gây ra vụ tai nạn để kiểm tra, xác minh làm rõ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Chí Hào

Nguồn tin: cand.com.vn