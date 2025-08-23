Danh tính người đàn ông tử vong khi đang sửa đường dây trên cột điện

VietnamNet dẫn thông tin từ công an xã Vĩnh Thanh, khoảng 6h47 sáng nay (23/8), anh Bùi V. D. (34 tuổi, quê ở xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ, làm nghề công nhân thi công điện tự do) trong lúc làm việc tại đường dây điện ở xóm 3, thôn Hải Bối đã không may bị điện giật.

Nạn nhân được đưa đi đến trạm y tế địa phương để sơ cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 8h cùng ngày, anh D. đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: VietnamNet)







Trước đó, nhân viên khu du lịch sinh thái ở Đồng Tháp cũng bị điện giật tử vong.

Theo tin tức trên Người lao động, ngày 13/8, Công an tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ điện giật chết người xảy ra tại một khu du lịch sinh thái ở xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 9h ngày 11/8, nhân viên khu du lịch sinh thái này là anh Đ.V.K. (SN 2001; ngụ xã Tân Phú Đông) đang sử dụng máy xịt nước áp lực cao để làm vệ sinh thì bị điện giật, ngã xuống đất. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định nạn nhân bị tử vong do điện giật.

