Hà Tĩnh: Bạt núi xây nhà, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất

Ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Anh Hoàn ở xã Vũ Quang nằm sát vách núi cao dựng đứng.

Xã Vũ Quang tiếp giáp với nước bạn Lào, địa hình đồi núi dốc, khe suối chia cắt thành nhiều cụm dân cư. Tại đây, do đặc điểm địa hình, tập quán sinh hoạt, người dân thường bạt núi san mặt bằng xây dựng nhà ở kiên cố.

Ghi nhận dọc tuyến đường Hồ Chí Minh hiện có nhiều nhà ở được xây dựng kiên cố, phía sau là vách núi cao dựng đứng. Mùa mưa lũ, độ ẩm đất bão hòa, những ngôi nhà sát vách núi cao sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở, không đảm bảo an toàn.

“Nhà ở sát đường Hồ Chí Minh tuy thuận lợi trong việc đi lại, nhưng vào mùa mưa bão thì nỗi lo sạt lở đất vẫn luôn thường trực. Vì chưa có điều kiện xây dựng bờ kè kiên cố chống sạt lở nên gia đình luôn phải chủ động các phương án sơ tán, di dời người và tài sản, phòng ngừa nguy cơ thiệt hại” - anh Nguyễn Anh Hoàn ở xã Vũ Quang cho biết.

Mùa mưa bão năm 2024, một khối lượng lớn đất đá, cây cối từ trên núi cao đã sạt lở xuống sát nhà dân ở xã Quang Thọ (nay là xã Vũ Quang).

Hiện tại, khu vực nhiều nhà dân xây dựng sát vách núi ở xã Vũ Quang đang bị sạt lở, hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở đất

Thực tế cho thấy, qua các mùa mưa lũ tình trạng sạt lở đất đá, cây cối vào sát tường nhà của người dân xã Vũ Quang (trước đây là xã Thọ Điền, thị trấn Vũ Quang, xã Hương Minh, xã Quang Thọ) đã từng xảy ra. Mặc dù các vụ sạt lở chưa gây thương vong về người, nhưng đã thiệt hại về tài sản, cây trồng khiến cho công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

...

Sau mỗi vụ sạt lở, chính quyền các cấp đã phải huy động lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ người dân dời dọn đất đá, cây cối để ổn định cuộc sống. Đồng thời tập trung tuyên truyền, cảnh báo nâng cao ý thức phòng ngừa, ứng phó với sạt lở và nguy cơ sạt lở đất trong cộng đồng, góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.

Những ngôi nhà xây dựng sát vách núi cao ở xã Vũ Quang tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở khó lường trong mùa mưa bão.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Quang Tô Minh Hoài cho biết, người dân xây dựng nhà ở sát vách núi, sông suối chủ yếu do quỹ đất ở chật hẹp và thói quen, tập quán sinh hoạt, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở khó lường. Qua theo dõi, nắm bắt toàn xã hiện có khoảng 130 hộ dân có nguy cơ sạt lở và ngập lụt.

“Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, bất thường, địa phương thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo người dân không nên bạt núi xây dựng nhà ở nếu xét thấy không đảm bảo an toàn vì sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở đất. Việc ngăn cấm chưa thể thực hiện, vì đó là phạm vi đất ở của người dân, chính quyền chỉ khuyến cáo và có các phương án hỗ trợ sơ tán dân khi cần thiết. Trước mùa mưa bão năm nay, chúng tôi đã thành lập các tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên bám sát địa bàn để thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai” - ông Tô Minh Hoài thông tin.

Những nền nhà mới được hình thành từ bạt núi cao, san gạt mặt bằng tại xã Vũ Quang nếu không có phương án xây kè đá kiên cố hoặc xây dựng nhà ở cách xa vách núi cao thì rất dễ bị sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Sạt lở đất thường xảy ra bất ngờ, bị động và gây nên những hậu quả khó lường. Vì vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo của chính quyền các cấp, người dân ở xã vùng núi, biên giới Vũ Quang cần chủ động các phương án ứng phó, phòng ngừa nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

