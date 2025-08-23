Xuất nhập khẩu Châu Tuấn và loạt dự án đất nền đình đám ở Hà Tĩnh

Trong danh mục các dự án được Thanh tra Chính phủ đưa vào Kế hoạch 1505/KH-TTCP ngày 22/7/2025 có tên Khu dân cư Song Long (xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh (nay xã Cổ Đạm). Đây là dự án đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng, đất nền được phân lô và hiện được chủ đầu tư giao cho các sàn bất động sản phân phối với mức giá 8 – 9 triệu đồng/m² (lô 160 m² khoảng 1,3 tỷ đồng).

Song Long – Khu dân cư đang rao bán đất nền bị Thanh tra “điểm danh”



Khu dân cư Song Long có quy mô gần 5 ha, vốn đầu tư 47 tỷ đồng. Quy hoạch chi tiết 1/500 cho phép đất ở với mật độ xây dựng 60 – 80%, cao 1–4 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa 3 lần. Đến nay, hệ thống giao thông nội bộ, điện, cấp thoát nước, cây xanh, PCCC đã được triển khai. Và trên thực tế dự án đã được phân phối ra thị trường.

Chủ đầu tư Khu dân cư Song Long là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn. Doanh nghiệp thành lập năm 2002, trụ sở tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (nay xã Xuân An). Hiện doanh nghiệp có vốn điều lệ 190 tỷ đồng (chia đều cho hai thành viên: bà Bạch Thị Hường và ông Nguyễn Xuân Cương). Bà Hường, sinh năm 1966, vừa là Giám đốc vừa là Chủ tịch công ty, được giới bất động sản địa phương gọi là “bà trùm đất nền Hà Tĩnh”. Tại Hà Tĩnh, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn không chỉ được biết đến là một doanh nghiệp mạnh hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất thương mại mà được biết đến là nhà doanh nghiệp thực hiện hàng loạt các dự án xây dựng khu dân cư, bán đất nền.

... Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn hiện đang ký vốn điều lệ ở mức 190 tỷ đồng.

Cụ thể, ở huyện Can Lộc (cũ), Châu Tuấn nổi bật với Khu dân cư Thiên Lộc Legend, diện tích 9,04 ha, vốn đầu tư gần 84 tỷ đồng. Dự án gồm 182 lô liền kề từ 152 – 371 m². Nằm tại ngã tư Hạ Vàng, trên tuyến Quốc lộ 281 đang được mở rộng, Thiên Lộc Legend được quảng bá là dự án hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng giao thông. Năm 2022, Đất Xanh Bắc Trung Bộ phân phối dự án này với mức giá 12 – 15 triệu đồng/m².

Tại huyện Cẩm Xuyên (cũ), Châu Tuấn là chủ đầu tư Khu dân cư đô thị Thiên Cầm, diện tích 41.561 m², vốn khoảng 60 – 62 tỷ đồng, hơn 100 lô đất liền kề và dịch vụ thương mại. Nằm trong quy hoạch phát triển Thiên Cầm thành đô thị du lịch loại IV, dự án này được xem là đón đầu quy hoạch.

Ở Nghi Xuân, ngoài Song Long, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn gây chú khi là chủ đầu tư triển khai thực hiện hàng loạt dự án Khu dân cư như: Dự án Hội Thủy (xã Xuân Hội cũ) với quy mô 4,9 ha; Dự án Khu dân cư An Phúc Lộc, Cường Thịnh (xã Xuân Liên). Đáng chú ý, công ty từng được giao thực hiện dự án kho thu mua chế biến nông sản Xuân An (7.711 m², vốn 14,6 tỷ đồng), nhưng đến năm 2020 buộc phải chấm dứt vì không triển khai và phải trả lại đất…

