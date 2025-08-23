NÓNG: Kiev tuyên bố hạ sát nhóm đặc nhiệm Nga, "càn quét" quân Nga trong 3 ngày giao tranh - Hé lộ chi tiết

Theo Defense Express, Ukraine vừa thông báo đã loại khỏi vòng chiến đấu một nhóm lính người nhái thuộc lực lượng tinh nhuệ Naval Spetsnaz của Nga trong một chiến dịch đặc biệt ở Biển Đen.

Cùng thời điểm, tại mặt trận gần Pokrovsk (tỉnh Donetsk), quân đội Ukraine khẳng định đã loại bỏ hơn 200 binh sĩ Nga và giành lại nhiều khu định cư chỉ trong 3 ngày giao tranh.

Chiến dịch đặc biệt ở Biển Đen

Theo Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), chiến dịch diễn ra tại vịnh Tsemess thuộc khu vực Novorossiysk, nơi Nga bố trí một phần lực lượng thuộc Hạm đội Biển Đen.

Trong nhiệm vụ này, Ukraine triển khai một tàu không người lái cảm tử nhằm tấn công mục tiêu, tuy nhiên phương tiện bị mất liên lạc với sở chỉ huy, nhiều khả năng do hệ thống tác chiến điện tử của Nga.

Phía Nga sau đó ra lệnh trục vớt để phân tích công nghệ, giao nhiệm vụ này cho một nhóm 5 lính đặc nhiệm chống phá hoại dưới nước (PDSS) – lực lượng tinh nhuệ chuyên trinh sát, tác chiến đặc biệt và phòng chống người nhái. Trong quá trình tiếp cận, thiết bị bất ngờ phát nổ, khiến toàn bộ 5 lính đặc nhiệm Nga thiệt mạng tại chỗ.

DIU cho biết các binh sĩ này đều được đào tạo chuyên sâu, quá trình huấn luyện tốn nhiều thời gian và nguồn lực. Vụ việc được cho là đã gây bất mãn trong nội bộ Hạm đội Biển Đen vì mệnh lệnh sai lầm dẫn đến tổn thất lớn. Ukraine hiện chưa công bố thông tin bổ sung liên quan đến các bước tiếp theo của chiến dịch này.

Ba ngày ác chiến tại Pokrovsk

Theo báo cáo ngày 21/8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine được Kyiv Post trích dẫn, các lực lượng Ukraine phối hợp với Vệ binh Quốc gia và Quân đoàn Azov số 1 đã mở nhiều đợt phản công tại hướng Dobropillya, gần Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

Trong vòng ba ngày giao tranh liên tiếp, Ukraine tuyên bố đã loại khỏi vòng chiến đấu 206 binh sĩ Nga, khiến 73 người bị thương và bắt giữ một tù binh. Tính từ khi chiến dịch phản công bắt đầu vào ngày 4/8, số quân Nga bị loại khỏi vòng chiến đấu tại khu vực này đã lên tới 1.116 người.

Bên cạnh tổn thất nhân lực, Kyiv Post dẫn số liệu từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết nhiều khí tài của Nga cũng bị phá hủy hoặc hư hỏng, bao gồm xe tăng, xe bọc thép, phương tiện cơ giới, hệ thống pháo và hàng chục UAV.

Quân đội Ukraine đồng thời thông báo đã giành lại một loạt khu định cư chiến lược ở Donetsk, gồm Gruzske, Rubizhne, Novovodyane, Petrivka, Vesele và Zolotiy Kolodyaz. Kyiv Post khẳng định đã xác minh video cho thấy binh sĩ Ukraine cắm cờ tại Zolotiy Kolodyaz, với Tiểu đoàn 3 Lữ đoàn đổ bộ đường không số 79 được ghi nhận là lực lượng chủ công và hoàn thành nhiệm vụ không chịu thương vong.

Theo Kyiv Post, các đợt phản công này nhằm ngăn chặn mũi đột phá sâu 10 km của quân Nga gần Dobropillya. Với sự hỗ trợ từ UAV trinh sát, quân đội Ukraine đang tiếp tục truy quét các nhóm Nga còn lại ẩn náu trong làng mạc và rừng rậm quanh Pokrovsk.

Nhóm giám sát chiến sự DeepState cùng nhiều nguồn tin địa phương cũng xác nhận tiến triển của Ukraine, song giao tranh vẫn diễn ra dữ dội gần Kucherovy Yar, nơi các binh sĩ Ukraine buộc phải vượt qua cánh đồng trống để tiếp cận các công sự phòng thủ của Nga.

