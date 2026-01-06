Hà Tĩnh giao biên chế cán bộ, công chức và số lượng người làm việc năm 2026

Ngày 5/1/2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà vừa ký Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức; số lượng người làm việc trong các tổ chức hội, đoàn thể theo đúng Nghị quyết số 302/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh.

Cụ thể theo Nghị quyết, năm 2026 số biên chế cán bộ, công chức được giao là 4.982 biên chế. Trong đó, giao các cơ quan, đơn vị: 4.099 biên chế (giao chính thức: 3.996 biên chế; giao dôi dư: 103 biên chế) và dự phòng 883 biên chế.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2026 là 25.251 người, trong đó có 386 biên chế giáo viên được Ban Tổ chức Trung ương giao bổ sung cho tỉnh. Cụ thể, giao cho các cơ quan, đơn vị 24.959 người (24.838 chỉ tiêu chính thức, 121 chỉ tiêu dôi dư), đồng thời bố trí 292 chỉ tiêu dự phòng.

Ngoài ra, số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên là 637 người.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng giao 256 chỉ tiêu lao động hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Quyết định nêu rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện đối với các sở, ngành và địa phương. Sở Nội vụ được giao chủ trì tham mưu quản lý biên chế, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức; theo dõi, kiểm tra việc bố trí biên chế; hướng dẫn xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế và tham mưu xử lý các trường hợp vượt chỉ tiêu được giao.

Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu bố trí kinh phí chi thường xuyên theo biên chế, số lượng người làm việc và chỉ tiêu lao động hợp đồng được giao, bảo đảm đúng quy định hiện hành.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao tham mưu sắp xếp lại hệ thống trường lớp, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên; đẩy mạnh tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học tích hợp và đổi mới chương trình; hoàn thành việc xử lý dôi dư giáo viên mầm non và phổ thông trước ngày 30/12/2026.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường có trách nhiệm phân bổ, quản lý, sử dụng biên chế và số lượng người làm việc đúng chỉ tiêu; chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

