Hươu nuôi ở Hà Tĩnh cho ra cặp nhung ‘khủng’ nặng 5,43kg

Con hươu cho cặp nhung được ghi nhận nặng nhất từ trước tới nay tại xã Sơn Tiến - Ảnh: LÊ MINH

Ngày 17-3, gia đình ông Phạm Minh Vượng (trú thôn Thiên Nhẫn 1, xã Sơn Tiến, Hà Tĩnh) vừa thu hoạch cặp nhung hươu có trọng lượng lên tới 5,43kg từ con hươu đực đã nuôi dưỡng nhiều năm.

Con hươu đực này nặng khoảng 50-60kg. Qua 8 năm khai thác nhung, từ lứa đầu tiên chỉ đạt khoảng 0,6kg, những năm tiếp theo sản lượng tăng dần từ 2kg đến hơn 4kg. Đến năm nay, lần đầu tiên cặp nhung đạt mức kỷ lục hơn 5kg.

Không chỉ cho sản lượng nhung lớn, con hươu đực này còn được gia đình sử dụng để phối giống, mỗi năm bình quân cho ra đời khoảng 3 con hươu con. Nhờ đó, nguồn thu từ nhung hươu và hươu giống mang lại cho gia đình hơn 200 triệu đồng mỗi năm.

Cận cảnh cặp nhung hươu nặng 5,43kg gia đình ông Vượng vừa thu hoạch - Ảnh: LÊ MINH

...



Ngay khi gia đình ông Vượng thu hoạch cặp nhung hươu kể trên, rất nhiều người dân địa phương đã đến chúc mừng và chụp ảnh cặp nhung hươu làm kỷ niệm.

Theo thống kê, toàn xã Sơn Tiến hiện có 589 hộ nuôi hươu với tổng đàn khoảng 3.700 con. Trong những năm gần đây, nghề nuôi hươu lấy lộc nhung và cung cấp con giống đã trở thành hướng phát triển kinh tế chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Việc xuất hiện cặp nhung hươu có trọng lượng lớn không chỉ là niềm vui của riêng gia đình ông Phạm Minh Vượng mà còn góp phần khẳng định tiềm năng, thế mạnh của nghề nuôi hươu tại địa phương, mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân xã Sơn Tiến.

Tác giả: LÊ MINH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

