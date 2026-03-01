Người đi ô tô xếp hàng dài 'tranh nhau cọc' mua đất ở Hà Tĩnh

Ngày 18/3, ghi nhận phóng viên, tại khu vực được quy hoạch khu dân cư ở xã Đan Hải mới (Hà Tĩnh) đang thực hiện nhận tiền cọc từ người dân, nhà đầu tư mua đất là một doanh nghiệp có trụ sở đóng tại Nghệ An. Đây là dự án do Ủy ban nhân xã Đan Hải làm chủ đầu tư.

Khu đất mới này được quy hoạch phân lô bán nền gần 50.000m2, với 182 lô đất ở liền kề, trong đó các lô diện tích dao động từ 132 đến 211m2; Riêng diện tích đất ở được quy hoạch hơn 31.000m2, đất trồng cây xanh gần 2.500m2 và đất giao thông là gần 15.000m2.

Ô tô xếp hàng dài đi vào xem đất nền ở dự án tại Hà Tĩnh. Ảnh: Quốc Huy

Từ sáng sớm, khi có thông tin mở bán đất nền, nhiều người dân ở khu vực thành phố Vinh cũ (Nghệ An) đã di chuyển sang xã Đan Hải (Hà Tĩnh) để xem bản đồ, thực địa đất đã được phân lô. Càng về trưa, dàn ô tô của người dân tìm hiểu khu đất nối dài đỗ quanh khu vực dự án.

Khu vực đất nền ở xã Đan Hải, Hà Tĩnh gần Nghệ An nên có nhiều người ở khu vực thành phố Vinh cũ sang tìm hiểu, mua đất ở dự án này. Ảnh: Quốc Huy

Đang viết hợp đồng đặt cọc cho khách hàng, anh Võ Xuân Tuấn cho biết, dự án được xây dựng hạ tầng, triển khai từ trước Tết. Hạ tầng đường bên trong dự án được làm bài bản, thảm nhựa chắc chắn, hệ thống thoát nước và đường điện được triển khai đồng bộ.

"Sáng nay đầu giờ mở bán chỉ khoảng 10 ô tô của khách đến xem đất. Đến gần trưa, khi nhiều người biết thông tin lên mạng xã hội đã đến đây tìm hiểu và lựa chọn các lô đất ở dự án đông bất thường. Hợp đồng đặt cọc ban đầu chỉ từ 100 đến 200 triệu đồng tùy theo từng lô đất. Giá của mỗi lô đất cũng khác nhau, theo từng vị trí và diện tích của thửa đất" - anh Tuấn chia sẻ.

Đến buổi chiều, khách hàng vẫn tiếp tục tập trung, tìm hiểu thông tin của dự án để xuống tiền đặt cọc các lô đất còn lại. Có người viết trên mạng xã hội: "Tranh nhau cọc". Ai cũng muốn được viết giấy cọc, hợp đồng trước sức nóng của khu đất mới mở bán ngày đầu tiên này.

Anh Nguyễn Trần Quang một nhà đầu tư từ thành phố Vinh (Nghệ An) sang đầu tư chia sẻ, bản thân anh và 2 người khác chung tiền xuống cọc tiền 3 lô liền kề nhau. Hạ tầng của dự án khiến bản thân tôi và anh em khác đều rất ấn tượng.

"Dự án này gần với khu quy hoạch mới của Ecopark Nghi Xuân, gần với thành phố Vinh, Nghệ An và là điểm đấu nối sắp tới của cầu Bến Thủy 3" - anh Quang nhìn nhận tương lai của những dự án tiềm năng xung quanh, sẽ nâng tầm giá trị của các lô đất ở dự án này.

Được biết, hàng chục lô đất đẹp đã được xuống tiền đặt cọc ở dự án này, người cọc nhiều nhất là 4 lô liền kề ở trung tâm khu dân cư.

Một số hình ảnh người dân lái ô tô rầm rộ đến tìm hiểu, đặt cọc đất nền ở Hà Tĩnh.

Tư vấn cho khách hàng ký gửi mua bán đất. Ảnh: Quốc Huy

Hạ tầng được chủ đầu tư làm chắc chắn nên được nhiều người đánh giá cao khi bước chân vào dự án. Ảnh: Quốc Huy

Ô tô xếp hàng dài liền mạch 2 bên tuyến đường 15,5m. Ảnh: Quốc Huy

Gần 11 giờ trưa nắng, hàng chục chiếc ô tô vẫn đang đậu tại khu vực này. Ảnh: Quốc Huy

Viết giấy đặt cọc ngay trên đầu chiếc ô tô. Ảnh: Quốc Huy

Cùng nhau tìm hiểu, chia sẻ thông tin từng lô đất. Ảnh: Quốc Huy

Ô tô nối dài quanh khu vực mua bán đất. Ảnh: Quốc Huy

Sàn bất động sản đang tư vấn cho người dân khi lựa chọn các lô đất ở dự án. Ảnh: Quốc Huy

Ô tô nối hàng dài ở khu vực bán đất nền cho người dân ở Hà Tĩnh. Ảnh: Quốc Huy

Đường rộng thảm nhựa 13,5m ở dự án Khu dân cư tại thôn Trung Vân, xã Xuân Hải cũ. Ảnh: Quốc Huy

Nguồn tin: Công dân & Khuyến học