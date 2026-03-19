Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh ‘mách nước’ người dân giám sát, chấm điểm chính quyền qua ứng dụng số

Trao quyền “chấm điểm”, biến phản ánh thành thước đo năng lực

Trên trang Facebook cá nhân, ông Phan Thiên Định giới thiệu ứng dụng i-HaTinh. Đây là nền tảng công dân số tích hợp tính năng “phản ánh hiện trường”, cho phép người dân gửi kiến nghị về các vấn đề phát sinh trong đời sống, từ hạ tầng, môi trường đến dịch vụ công.

Điểm khác biệt của i-HaTinh không chỉ nằm ở khả năng tiếp nhận phản ánh, mà ở cơ chế xử lý đi kèm công khai kết quả và đặc biệt là trao quyền đánh giá mức độ hài lòng cho người dân. Sau khi các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc, người dân có thể trực tiếp “chấm điểm” kết quả.

Chuyển đổi số tại Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm trong quản trị.



Cơ chế này tạo ra một vòng phản hồi khép kín, trong đó mỗi phản ánh không còn dừng ở xử lý hành chính, mà trở thành “phiếu tín nhiệm” đối với cơ quan thực thi. Dữ liệu đánh giá từ người dân, theo đó, trở thành căn cứ để lãnh đạo tỉnh đo lường năng lực, trách nhiệm của từng đơn vị.

Ở góc độ quản trị, đây là bước chuyển đáng chú ý từ tư duy “giải quyết công việc” sang “giải quyết để người dân hài lòng”, đặt trải nghiệm người dân vào trung tâm của quá trình vận hành.

Từ ứng dụng phản ánh đến công cụ quản trị dựa trên dữ liệu

Việc tích hợp chức năng đánh giá đã nâng i-HaTinh vượt khỏi vai trò của một kênh tiếp nhận thông tin đơn thuần, trở thành công cụ quản trị dựa trên dữ liệu và phản hồi xã hội. Thông qua hệ thống này, chính quyền có thể theo dõi toàn bộ vòng đời xử lý phản ánh theo thời gian thực, từ tiếp nhận, xử lý đến mức độ hài lòng.

Dữ liệu thu thập được giúp nhận diện các “điểm nghẽn” trong bộ máy, phát hiện những vấn đề “nóng” được người dân quan tâm, đồng thời tạo cơ sở đánh giá định lượng mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan. Đây cũng là nền tảng để nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ.

Ông Phan Thiên Định chia sẻ về vai trò của ứng dụng i-HaTinh trong cải cách hành chính và chuyển đổi số.



Trước đó, Hà Tĩnh đã triển khai ứng dụng i-HaTinh như một mắt xích trong hệ sinh thái công dân số, tích hợp nhiều tiện ích từ dịch vụ công, cảnh báo đến tương tác trực tiếp với chính quyền. Nền tảng này không chỉ nhằm số hóa quy trình hành chính, mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn là gia tăng sự tham gia của người dân vào hoạt động quản lý nhà nước.

Người đứng đầu UBND tỉnh, Phan Thiên Định (55 tuổi, quê Huế), là lãnh đạo có quá trình công tác đa dạng trong lĩnh vực quản lý kinh tế - đô thị. Trước khi được điều động về Hà Tĩnh, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Huế như Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Huế và Chủ tịch UBND TP Huế. Tháng 11/2025, ông được luân chuyển giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh trong chủ trương bố trí lãnh đạo không phải người địa phương.

Trong quá trình công tác, ông được đánh giá là lãnh đạo có tư duy đổi mới, am hiểu về quy hoạch, phát triển đô thị và thúc đẩy cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Đồng thời, ông cũng là một trong số ít lãnh đạo địa phương активно sử dụng mạng xã hội như một kênh điều hành mở – nơi vừa truyền tải chính sách, vừa tương tác trực tiếp với người dân, doanh nghiệp và cộng đồng.

Trên trang Facebook cá nhân có lượng theo dõi lớn, ông đã đăng tải nội dung giới thiệu rõ chức năng của “phản ánh hiện trường” – một tiện ích quan trọng trong i-HaTinh – đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan trong việc tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả phản ánh của người dân.

Đáng chú ý, thông điệp không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi sử dụng ứng dụng, mà còn trực tiếp “mách nước” người dân tham gia đánh giá mức độ hài lòng đối với kết quả giải quyết. Theo đó, dữ liệu phản hồi này sẽ được lãnh đạo tỉnh sử dụng làm căn cứ để đánh giá năng lực, trách nhiệm của các đơn vị, đồng thời nhận diện các vấn đề “nóng” để ưu tiên xử lý.

Cách tiếp cận chủ động, trực tiếp thông qua mạng xã hội được xem là yếu tố góp phần lan tỏa ứng dụng đến người dân – một khâu quan trọng nhưng thường bị xem nhẹ trong triển khai chuyển đổi số. Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ ngày càng cao, mô hình này được kỳ vọng tạo áp lực cải thiện hiệu quả xử lý công việc, hạn chế tình trạng chậm trễ, hình thức, đồng thời củng cố niềm tin của người dân vào bộ máy công quyền. Xa hơn, đây là bước đi thể hiện rõ nét tư duy “lấy người dân làm trung tâm” trong điều hành.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

