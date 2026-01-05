CSGT Công an Hà Tĩnh xử lý 171 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong kỳ nghỉ Tết dương lịch

Sáng 5/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong 4 ngày nghỉ Tết dương lịch, lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Một tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện chở khách.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản 560 trường hợp vi phạm; trong đó nồng độ cồn 171 trường hợp; tốc độ 105 trường hợp, còn lại là các lỗi vi phạm khác.

Lực lượng CSGT đã ra quyết định tước, trừ điểm GPLX 6 trường hợp, tạm giữ 14 ôtô; 156 môtô; 6 phương tiện khác. Điều đáng buồn, trong 4 ngày nghỉ lễ trên địa bàn đã xảy ra 4 vụ tai nạn, làm 5 người bị thương, 1 người chết.

Đặc biệt, sáng 3/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh, tổ CSGT đã dừng xe buýt biển kiểm soát 37H-104.14 lưu thông hướng Hà Tĩnh đi Nghệ An để kiểm tra nồng độ cồn của tài xế.

...

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tài xế C.V.S (SN 1971, trú phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) có nồng độ cồn 0,025 mg/l khí thở. Sau đó, tổ CSGT đã lập biên bản xử lý tài xế S theo quy định của pháp luật.

Lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát trong đêm.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, qua kiểm tra cho thấy nhiều người tham gia giao thông vẫn còn vi phạm pháp luật về ATGT, nhất là vi phạm quy định về nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ vẫn còn nhiều.

Vì vậy, thời gian tiếp theo, lực lượng CSGT ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về ATGT, công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì đảm bảo khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn