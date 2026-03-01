Ném đá gây bất tỉnh khi bị ngăn cản tình yêu tuổi trung niên

Bản án sáng 18/3 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên Tập, 55 tuổi, trú xã Kỳ Lạc, phạm tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, Tập khóc, hối hận, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, cố ý xâm phạm sức khỏe người khác, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn 235 triệu đồng.

Bị cáo Võ Văn Tập tại tòa, sáng 18/3. Ảnh: Đức Hùng



Theo cáo trạng, ông Tập chưa kết hôn, tháng 2/2025 quen biết và phát sinh tình cảm với bà Tám, 52 tuổi, trú xã Kỳ Khang (trước đây thuộc huyện Kỳ Anh).

Trong thời gian Tập thường xuyên qua nhà bà Tám, ông Lương Đình Ứng, 68 tuổi, cũng quen bà Tám, đe dọa sẽ đánh nếu còn xuất hiện ở đây.

Khoảng 19h30 ngày 19/7/2025, Tập tới trước cổng nhà bà Tám, thấy ông Ứng đang ở bên trong nên trốn vào bụi cây. Nhà chức trách cáo buộc, do bực tức, Tập nhặt một hòn đá ném trúng đầu ông Ứng khiến nạn nhân ngã xuống nền. Thấy bất động, Tập kéo ông từ cổng ra đường liên thôn, xuống khe suối cách nhà khoảng 30 m rồi thả xuống, tiếp tục ném đá hai lần vào mặt.

HĐXX thẩm vấn bị cáo Võ Văn Tập. Ảnh: Đức Hùng



Nghĩ nạn nhân đã chết, Tập vứt hòn đá tại vườn rồi chạy vào rừng lẩn trốn. Ông Ứng sau đó tỉnh lại vào khuya cùng ngày, bò vào nhà bà Tám kêu cứu, tổn hại sức khỏe 68%.

Gần một tuần sau, Tập đến trụ sở Công an xã Kỳ Khang đầu thú.

