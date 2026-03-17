Công an Hà Tĩnh kịp thời giúp thiếu niên ở Ninh Bình trở về với gia đình

Cháu N. (áo đỏ) được Công an Hà Tĩnh giúp đỡ về với gia đình an toàn sau 2 ngày rời nhà ra đi - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 17-3, Công an phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa giúp một thiếu niên ở Ninh Bình sau hai ngày tự ý rời nhà ra đi trở về với gia đình.

Trước đó, tối 15-3, Công an phường Hà Huy Tập tiếp nhận thông tin từ gia đình chị N.T.T. (ngụ Ninh Bình) trình báo việc con trai của họ tên H.T.N. (16 tuổi, cháu có một số vấn đề về tâm lý, nhận thức) bỏ nhà đi đã 2 ngày.

Gia đình đã tổ chức tìm kiếm và được biết N. di chuyển đến khu vực bến xe Hà Tĩnh để bắt xe khách đi vào Bình Phước, nghi bị rủ rê, lôi kéo.

Nhận được tin báo, Công an phường Hà Huy Tập huy động lực lượng xác minh, tổ chức tìm kiếm và phát hiện N. đang đi trên một chiếc xe khách để di chuyển ra Hà Nội nên đã nhanh chóng liên hệ với nhà xe dừng xe làm việc với cháu.

Nhận thấy tâm lý cháu không ổn định, nếu tiếp tục đi trên xe khách trở về Ninh Bình với bố mẹ là không đảm bảo an toàn nên Công an phường Hà Huy Tập trao đổi với gia đình và đưa cháu về trụ sở đơn vị để gia đình vào đón cháu về.

Sau khi cháu trở về nhà an toàn, gia đình đã gửi thư cảm ơn lực lượng Công an phường Hà Huy Tập.

Trong thư cảm ơn gửi Công an phường Hà Huy Tập, chị T. viết: "Sự vào cuộc nhanh chóng, khẩn trương và đầy trách nhiệm của các đồng chí Công an phường Hà Huy Tập đã giúp gia đình chúng tôi tìm lại được cháu trong thời gian ngắn nhất, tránh được những hậu quả đáng tiếc xảy ra".

Tác giả: LÊ MINH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

