CLIP: Tài xế dương tính với chất ma túy gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết

Tối 17-3, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Nhơn (SN 1987, ngụ xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16-3, ông Huỳnh Nhơn điều khiển xe tải mang BKS: 47C-304.82 chở bà Phan Thị Th. (là chủ xe) lưu thông trên Quốc lộ 29.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn



Khi đến Km 190 (thôn Ea Ngai 1, xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk) xe tải đã tông vào 3 ô tô đang đỗ bên phải đường.

Tiếp đó, xe tải lao tới tông trúng anh Lê Quốc K. (SN 2005, ngụ xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) đang đứng bên phải đường.

Vụ tai nạn khiến anh K. tử vong tại chỗ, 4 phương tiện hư hỏng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đắk Lắk xác định ông Huỳnh Nhơn điều khiển xe chở quá tải trọng 49,34%.

Bên cạnh đó, kết quả kiểm tra nhanh thể hiện Huỳnh Nhơn dương tính với chất ma túy.

Camera an ninh ghi lại diễn biến vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong

Tác giả: Cao Nguyên



Nguồn tin: Báo Người Lao Động

