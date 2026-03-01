Bất thường món "Bia Đức" trong quán bar Zone 8 nơi Thu "vệ sĩ" là cổ đông

TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử vụ án hình sự về các tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Sản xuất, buôn bán hàng cấm" đối với 44 bị cáo, trong đó có Lê Kim Thu (SN 1984; ngụ phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa), thường được gọi là Thu "vệ sĩ" - một đàn em thân tín của trùm giang hồ Tuấn "thần đèn".

Lê Kim Thu (tức Thu "vệ sĩ") tại tòa sáng 17-3.



Đây là vụ án sản xuất, buôn bán hàng cấm là khí cười (khí N2O) lớn nhất từ trước tới nay được Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, có cơ sở sản xuất, buôn bán tại nhiều địa phương trong cả nước.

Thu "vệ sĩ" mặc áo thun trắng đến tòa trong vụ án sản xuất, buôn bán khí cười N2O

Quá trình mở rộng vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, quan bar Zone 8 ở số 08 Cao Thắng, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa do Lê Kim Thu tham gia góp vốn có mua bán khí cười phục vụ khách.

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Thu "vệ sĩ" tham gia góp vốn kinh doanh quán bar Zone 8. Tuy nhiên, Thu không trực tiếp tham gia mà đứng sau điều hành. Thu bàn bạc, thống nhất để Nguyễn Huy Hà (SN 1988, ngụ phường Hạc Thành) đứng tên ký hợp đồng góp vốn với Nguyễn Hoàng Ngọc (SN 1983, ngụ phường Hạc Thành) và Lê Minh Phượng (SN 1992, ngụ phường Hàm Rồng).

Trong quá trình hoạt động, Thu mua lại 33,3% cổ phần của quán Zone 8 từ phần vốn của Ngọc và được đồng ý. Qua đó, Thu và Hà nắm giữ 33,3% cổ phần, trong đó Hà đứng tên thay cho Thu.

Đến khoảng tháng 4-2021, Hà đề nghị mua lại của Ngọc và Phượng, mỗi người 3,33% cổ phần của quán. Khi đó, cơ cấu cổ phần quán Zone 8 gồm: Ngọc 30%, Phượng 30%, Thu và Hà 40%. Do Hà không góp vốn mà chỉ góp công, nên Thu phân cho Hà 15% trong tổng số 40% cổ phần này.

Quang cảnh phiên xét xử 44 bị cáo trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và sản xuất, buôn bán hàng cấm.



Các cổ đông điều hành hoạt động của quán thông qua các nhóm trên ứng dụng Zalo, Viber như: "Quỹ thu ngân Zone 8", "Quản trị Zone 8"… Trong quá trình kinh doanh, nhận thấy khách có nhu cầu sử dụng khí cười và lợi nhuận cao, các cổ đông đã thống nhất mua khí N2O về bán kiếm lời.

Nguyễn Hoàng Ngọc trực tiếp liên hệ mua và thông báo số lượng, giá cả trên nhóm quản trị. Khí N2O sau khi mua được cất giấu tại tầng 2, số nhà 10B Cao Thắng, phường Hạc Thành.

Để qua mắt lực lượng chức năng, đầu năm 2025, nhóm "Quản trị Zone 8" thống nhất đổi tên "bóng cười" thành "Bia Đức" trên phần mềm KiotViet để ghi trên hóa đơn thanh toán. Mỗi suất "Bia Đức" bán ra với giá 100.000 - 150.000 đồng, do các cổ đông quyết định.

Sáng 17-5-2025, khi nhân viên quán đang bán "Bia Đức" cho khách thì bị tổ công tác Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, phát hiện và thu giữ toàn bộ số khí còn lại, với tổng giá trị hơn 73 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Hoàng Ngọc, Lê Minh Phượng, Lê Kim Thu, Nguyễn Huy Hà là chủ mưu; Đào Lệ Thuý, Lê Thị Uyên, Lê Minh Phượng, Mỵ Thị Mai Phương, Nguyễn Trung Kiên, Cao Xuân Trường, Trịnh Huyền Trang, Lê Như Đức Trung, Trần Công Huy là đồng phạm giúp sức cho các cổ đông bán khí N2O cho khách thu lời bất chính trên 314 triệu đồng.

Quán Zone 8 nơi Lê Kim Thu là cổ đông.



Đối với Lê Kim Thu, bị cáo không thừa nhận mình là cổ đông của quán Zone 8. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định Thu biết rõ việc quán kinh doanh khí N2O. Dù không trực tiếp tham gia các nhóm điều hành, Thu vẫn thông qua Đào Lệ Thúy để tham gia quản lý, kiểm soát thu chi và nhận lợi tức từ hoạt động kinh doanh của quán.

Tại Thanh Hóa, Thu "vệ sĩ" được xem là đàn em thân tín của Tuấn "thần đèn" (tức Nguyễn Anh Tuấn, người đã bị C03 Bộ Công an bắt tạm giam tháng 6-2025 về nhiều tội danh liên quan tới khai thác mỏ, trốn thuế ở Thanh Hóa). Trên mạng xã hội, Thu "vệ sĩ" nổi tiếng chịu chơi, sở hữu biệt thự, xe sang. Không ít lần, Thu "vệ sĩ" công khai những tài sản đắt đỏ, từ siêu xe đến nội thất biệt thự xa hoa trên các diễn đàn mạng xã hội.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: Báo Người Lao Động