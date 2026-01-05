Đường nối Nghệ An và Hà Tĩnh bị cày nát, tài xế bị ám ảnh khi lưu thông

Nhiều năm gần đây, đường tỉnh 542 nối từ cầu Yên Xuân (xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An) đi xã Đức Minh (tỉnh Hà Tĩnh) ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
Dù chỉ dài hơn 3km, song đây được xem là tuyến đường huyết mạch kết nối các xã phía Tây tỉnh Hà Tĩnh với trung tâm tỉnh Nghệ An (TP Vinh trước đây).
Theo người dân địa phương, kể từ khi cầu Yên Xuân bắc qua sông Lam được thông xe vào năm 2016, con đường này hàng ngày “cõng” hàng trăm lượt xe tải, container qua giữa Hà Tĩnh - Nghệ An. Dù phải di chuyển chậm, nhưng tài xế “ưa chuộng” tuyến đường này vì né được trạm thu phí Bến Thủy.
Tuyến đường này ngày càng xuống cấp nghiêm trọng do gánh tải lớn mỗi ngày, trở thành nỗi kinh hoàng, ám ảnh với người đi đường. Mặt đường nhựa hầu hết đã biến dạng, tạo thành nhiều hố sâu, gây nguy hiểm cho người đi đường.
Do đường hư hỏng nên các phương tiện đi qua đây đã phải “bò” từng chút một. Nhiều đoạn mặt đường chi chít các hố sâu khiến xe ô tô phải đi theo hình zích zắc để không bị va gầm và thậm chí tránh nguy cơ bị lật. Trời mưa, đặc biệt là ban đêm, đoạn đường này trở thành nỗi ám ảnh cho người dân.
Kết cấu mặt đường bị nứt vỡ, đứt gãy, có những điểm hư hỏng sâu từ 20 - 30cm.
Hơn 1km đoạn qua xã Thiên Nhẫn bị hư hỏng nghiêm trọng. Đoạn đường này đã nhiều lần sửa chữa, song chỉ được một thời gian ngắn lại hư hỏng nặng..
Anh Hoàng Xuân Vũ (quê tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, mỗi khi trời mưa, tuyến đường này trở thành những “mương nước” nguy hiểm; trời nắng thì bụi mù mịt, gây khó khăn và nguy cơ va chạm cho người tham gia giao thông. “Đường xấu, chi chít hố sâu lại có rất nhiều xe tải nên mỗi khi đi qua đoạn đường này tôi lại cảm thấy rất căng thẳng, lo lắng” - anh Vũ nói.
Ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn - cho biết, tuyến đường này thuộc dự án chống ngập lũ của huyện Nam Đàn trước đây, nhằm phục vụ người dân vùng thấp trũng. Do kết cấu nền đường chịu tải kém nên việc duy tu, lấp ổ gà rồi rải nhựa chỉ là giải pháp tạm thời và không có hiệu quả, mà phải làm lại nền đường. Hiện Sở Xây dựng Nghệ An đang lên phương án duy tu, sửa chữa lại đoạn đường này bằng phương án thảm lại mặt đường.
