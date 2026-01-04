Hà Tĩnh: Chấp thuận dự án Cụm công nghiệp Đồng Khang hơn 345 tỷ đồng

Ngày 30/12/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Yana Dragon Holdings thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp (CCN) Đồng Khang.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 345,168 tỷ đồng, được triển khai xây dựng đồng bộ các hạng mục kỹ thuật cụm công nghiệp trên diện tích khoảng 40ha tại địa bàn xã Kỳ Anh và xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án này không chỉ giải bài toán về mặt bằng sản xuất mà còn đóng góp quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi cao nhất về ngành nghề và địa bàn đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành.

Xã Kỳ Anh và xã Kỳ Khang là khu vực sở hữu lợi thế địa kinh tế đặc biệt, nằm trên trục hành lang kinh tế Bắc - Nam, dễ dàng tiếp cận Quốc lộ 1A và đường bộ cao tốc, giúp tối ưu hóa chi phí logistics cho doanh nghiệp.

Đồng thời, CCN Đồng Khang nằm gần Khu kinh tế Vũng Áng - một trong những trung tâm kinh tế biển lớn nhất cả nước giúp dự án trở thành khu vực vệ tinh lý tưởng, cung ứng dịch vụ hỗ trợ và hậu cần cho các tập đoàn lớn.

Xã Kỳ Anh là địa bàn có vị trí chiến lược với nhiều tiềm năng, lợi thế: nằm trên các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A, ĐT551, ĐH137, đường bộ ven biển ĐT547 và tuyến đường 70m kết nối trực tiếp với nút giao đường bộ cao tốc Bắc - Nam; có lợi thế đồng bằng, ven biển và các cánh đồng lớn.

Theo Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, dự án CCN Đồng Khang nằm gần các trục giao thông huyết mạch và khu kinh tế trọng điểm sẽ đóng vai trò là "mắt xích" quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghiệp, tạo ra không gian sản xuất hiện đại để thu hút các doanh nghiệp vệ tinh, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ hạ tầng.

Được biết, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm. Về tiến độ, nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành toàn bộ công trình và đưa vào vận hành trong vòng 24 tháng kể từ ngày được bàn giao đất.

Để đảm bảo tính khả thi, Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nhà đầu tư phải hoàn thành lập quy hoạch chi tiết trong vòng 30 ngày và thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch chi tiết trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ; các sở, ngành liên quan sát sao hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý; UBND các xã liên quan phải hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao thực địa trong vòng 12 tháng.

CCN Đồng Khang hứa hẹn trở thành điểm đến bền vững cho các dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án CCN Đồng Khang vào những ngày cuối năm 2025 là minh chứng cho sự quyết tâm, quyết liệt của tỉnh Hà Tĩnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, sẵn sàng đón làn sóng dịch chuyển sản xuất và tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần đưa kinh tế Hà Tĩnh bứt tốc mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Tác giả: Nguyệt Hà

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn