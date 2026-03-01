Từ đối tượng dương tính m.a t.ú.y, triệt xóa "kho" hàng cấm trong nhà dân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thanh Tùng (SN 1997, trú tại thôn Hương Giáp, xã Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thanh Tùng tại thôn Hương Giáp, thu giữ 176 viên hồng phiến.



Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào ngày 8/3, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, tổ công tác phối hợp giữa Công an xã Hương Khê và Đồn Biên phòng Phú Gia phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy đối tượng này dương tính với chất ma túy Methamphetamine. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã mua ma túy từ Phan Thanh Tùng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã triệu tập Phan Thanh Tùng để làm việc. Trước những chứng cứ sắc bén, Tùng thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phan Thanh Tùng tại CQĐT.



Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tùng tại thôn Hương Giáp, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 176 viên hồng phiến. Tùng khai nhận đã thu mua số ma túy trên về cất giấu tại nhà, sau đó chia nhỏ để bán lại cho các con nghiện nhằm kiếm lời.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công Lý

