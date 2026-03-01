Người đàn ông dũng cảm cứu sống nam sinh lớp 8 bị đ.u.ố.i n.ư.ớc

Chiều 17/3, ông Trần Quốc Bảo – Chủ tịch UBND xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước, may mắn nạn nhân đã được cứu sống kịp thời nhờ tinh thần dũng cảm của người dân địa phương.

Phát hiện nam sinh đuối nước, anh Lê Khắc Hà đã không ngần ngại lao xuống đập nước để cứu em L. lên bờ.(Ảnh Đức Quyền)

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 12h30 cùng ngày, em P. L. B.L. (SN 2012, trú tại thôn Phú Lâm, xã Hương Khê, học sinh lớp 8A7 Trường THCS Phú Gia), cùng nhóm bạn đi bắn chim tại khu vực đập Pa Ra (thuộc thôn Trường Sơn, xã Hương Khê). Sau đó, em L. đã xuống khu vực hạ lưu đập để tắm nhưng không may bị sa chân vào vùng nước sâu và bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, anh Lê Khắc Hà (SN 1978, trú tại thôn Phú Hưng, xã Hương Khê) đã không ngần ngại lao xuống đập nước để cứu em L. lên bờ. Sau khi đưa được nạn nhân vào vùng an toàn, anh Hà tiếp tục thực hiện các thao tác sơ cứu, hô hấp nhân tạo tại chỗ và khẩn trương chuyển em đến Trạm Y tế xã để cấp cứu.

Nhờ được can thiệp kịp thời, sức khỏe của em L. đã ổn định.

Ông Trần Quốc Bảo – Chủ tịch UBND xã Hương Khê nhấn mạnh: Hành động dũng cảm, quên mình cứu người của anh Lê Khắc Hà không chỉ giúp hồi sinh một mạng sống mà còn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp tuyệt vời trong cộng đồng.

"Đây cũng là hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh và học sinh về nguy cơ đuối nước tại ao hồ, đập thủy lợi khi mùa nắng nóng đang cận kề. Hiện, chính quyền địa phương đang xem xét, hoàn thiện hồ sơ để tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời nhằm lan tỏa hành động đẹp này", ông Bảo cho biết thêm.

Tác giả: Bá

Nguồn tin: congly.vn