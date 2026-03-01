Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: NGỌC PHÚ



Dự hội nghị, về phía Trung ương có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đinh Hữu Thành.

Về phía lãnh đạo thành phố có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: NGỌC PHÚ



Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng là cán bộ có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng. Trên các cương vị được giao, đồng chí luôn thể hiện năng lực, trách nhiệm, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị tân Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm công tác; giữ vững tinh thần đoàn kết, nhanh chóng nắm bắt tình hình, nhiệm vụ mới; kế thừa và phát huy những thành quả của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể lãnh đạo thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ nhận thức sâu sắc rằng, để trở thành cán bộ chủ chốt của thành phố, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đòi hỏi bản thân phải phấn đấu vượt bậc, tận tâm, tận lực, khắc phục mọi khó khăn.

Đồng chí hứa sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố kế thừa những thành tựu to lớn đã đạt được; luôn gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng vượt qua thách thức. Đồng thời, cùng với tập thể sẽ bám sát các định hướng, chỉ đạo của Trung ương, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1974, quê quán: Hà Nội; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Đồng chí từng kinh qua các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Phó Vụ trưởng Vụ Trung ương 1, Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Vụ trưởng Vụ Trung ương 1.

Tháng 3/2023, đồng chí là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Tháng 1/2025, đồng chí được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, luân chuyển, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 15/1/2025, đồng chí làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 1/7/2025, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Ngày 6/10/2025, tại hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ngày 23/1/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành hội nghị lần thứ nhất, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm 23 người, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung uơng.

Tác giả: Ngọc Phú

Nguồn tin: Báo Đà Nẵng