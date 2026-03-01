Hà Tĩnh tăng tốc xây dựng trường nội trú liên cấp vùng biên

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Hương Khê khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.200 học sinh. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về tăng cường đầu tư phát triển giáo dục tại khu vực biên giới, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã vùng biên.

Hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành, bàn giao công trình vào tháng 8/2026.

Việc hình thành các trường học quy mô, đồng bộ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn tạo nền tảng phát triển bền vững nơi biên cương.

Tăng tốc trên các công trường vùng biên

Những ngày này, tại công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Khê (thôn Phú Gia, xã Hương Khê), không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hàng chục mũi thi công được triển khai đồng loạt, máy móc hoạt động liên tục, công nhân làm việc xuyên suốt để đảm bảo tiến độ.

Theo ghi nhận, một số dãy phòng học đã hoàn thành phần xây thô tầng 1, các hạng mục san nền, xử lý móng ở nhiều khu vực đang dần hoàn thiện. Đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, thiết bị, chủ động phương án thi công linh hoạt trước những biến động của thời tiết vùng biên.

Ông Lê Văn Phòng, Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần thi công cơ giới xây lắp cho biết, hiện khối lượng thi công đạt khoảng 20%. Để bảo đảm tiến độ, đơn vị đã lên phương án tăng cường nhân lực, bổ sung thiết bị, tổ chức tăng ca, tăng kíp khi cần thiết, nhất là trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác thi công tại dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Hương Khê. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)



Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Khê được xây dựng trên diện tích hơn 5 ha, với quy mô 35 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.200 học sinh. Tổng mức đầu tư công trình khoảng 154 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh trong lĩnh vực giáo dục vùng biên, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh.

Xác định ý nghĩa quan trọng của dự án, chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn, giám sát luôn bám sát công trường, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.

Ông Nguyễn Văn Tần, Giám sát trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng VINAXIM thông tin, đơn vị thường xuyên theo dõi tiến độ theo “đường găng,” kịp thời phát hiện những hạng mục chậm để yêu cầu nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị. Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường cũng được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình.

Chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ

Tại Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1) cũng đang được triển khai với quyết tâm cao. Công trình có quy mô 40 lớp học, phục vụ khoảng 1.330 học sinh.

Tuy nhiên, quá trình thi công gặp không ít khó khăn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp và biến động giá vật liệu xây dựng. Trước thực tế đó, các đơn vị thi công đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp để thích ứng.

Ông Nguyễn Văn Tiền, Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng FCI Việt Nam thông tin, đơn vị triển khai theo phương châm “có mặt bằng đến đâu thi công đến đó,” không chờ hoàn thiện toàn bộ mặt bằng mới bắt đầu. Song song với đó, doanh nghiệp chủ động tập kết vật tư ngay tại công trường; lượng thép phục vụ thi công đã được chuẩn bị gần như đầy đủ, hạn chế tối đa ảnh hưởng của biến động giá cả.

... Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sơn Kim có tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng, trên diện tích khoảng 4,5ha. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)



Đến nay, các hạng mục san lấp mặt bằng và phần móng của dự án cơ bản hoàn thành, tổng khối lượng thi công đạt khoảng 20%. Việc chủ động nguồn lực, linh hoạt tổ chức thi công đang giúp công trình từng bước vượt qua khó khăn, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Cùng với nhà thầu, các đơn vị liên quan của tỉnh Hà Tĩnh cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng hành để tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở. Mỗi công trình đều được bố trí lực lượng thường trực để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Ông Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tại mỗi công trình, Ban đều bố trí ít nhất hai cán bộ cùng lực lượng tư vấn giám sát túc trực 24/24 giờ.

Những nội dung phát sinh, đặc biệt là điều chỉnh thiết kế, được xử lý ngay, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung. Với thời gian gấp rút còn lại, thực hiện chỉ đạo chung của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị sẽ đôn đốc nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị; Đồng thời, bố trí nhiều mũi thi công và tăng ca, tăng kíp để đảm bảo tiến độ đề ra.

Tạo nền tảng phát triển bền vững giáo dục nơi biên cương

Việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ mang ý nghĩa về giáo dục mà còn có giá trị chính trị, xã hội sâu sắc. Đây là những công trình góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, tạo điều kiện để học sinh vùng biên được tiếp cận môi trường học tập tốt hơn.

Đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã đề xuất đầu tư 7 công trình trường học liên cấp tại 7 xã biên giới. Trong đó, 2 công trình khởi công từ năm 2025 với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng. Các dự án đều được xác định là công trình trọng điểm, thể hiện quyết tâm đưa chủ trương của Bộ Chính trị vào thực tiễn.

Đơn vị chủ đầu tư kiểm tra công tác thi công tại dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1). (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)



Thầy Lê Minh Huấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Kim 1 chia sẻ, thời gian qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của địa phương, cơ sở vật chất trường lớp cơ bản đáp ứng đủ cho việc dạy học. Tuy nhiên, trường xây dựng từ nhiều năm nên đã xuống cấp, diện tích các phòng học chưa đáp ứng yêu cầu chuẩn mới, các trang thiết bị chưa đồng bộ. Toàn trường có 70/542 học sinh nhà cách trường từ 7-10 km, việc đi lại hết sức khó khăn.

Do đó, việc địa phương được chọn đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp khiến thầy trò rất phấn khởi. Thầy và trò nhà trường mong chờ sớm được vào học tập, sinh hoạt trong ngôi trường mới.

Ngày 19/3, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục khởi công thêm 5 trường nội trú liên cấp vùng biên. Khi hoàn thành, hệ thống trường học này sẽ góp phần hình thành mạng lưới giáo dục đồng bộ, hiện đại tại khu vực biên giới.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh luôn xác định giáo dục vùng biên là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, bởi nơi đây vừa là “trường học của tri thức,” vừa là “pháo đài của lòng dân.”

Các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ là nhịp cầu nối tri thức, chắp cánh những ước mơ và vun đắp tương lai cho thế hệ trẻ em nơi vùng biên của địa phương.

Trong quá trình thực hiện, tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, coi đây là công trình mẫu mực, có tính chất dẫn dắt để làm hình mẫu cho việc triển khai các dự án khác trên địa bàn./.

Tác giả: Hữu Quyết



