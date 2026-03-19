Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình dự lễ khởi công trường nội trú liên cấp vùng biên Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và chỉ đạo tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.



Tổng mức đầu tư của các dự án hơn 960 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã dự và chỉ đạo tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Xuân (xã Xuân Hương, tỉnh Hà Tĩnh).

Dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ Hương Xuân có diện tích gần 5 ha, quy mô 37 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 1.300 học sinh. Dự án gồm khối nhà học tập và quản lý nhà hiệu bộ, phòng truyền thống, hệ thống phòng học lý thuyết, phòng học bộ môn, thư viện và nhà học chức năng; khối nhà nội trú; nhà bếp - ăn và nhà đa năng.

Chị Nguyễn Thị Thảo (ở thôn 8, xã Hương Xuân) cho biết, trước đây việc học tập của con em trong xã còn nhiều khó khăn do điều kiện cơ sở vật chất hạn chế, quãng đường đến trường xa. Việc sắp tới có trường nội trú liên cấp không chỉ giúp học sinh được học tập trong môi trường tốt hơn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh yên tâm lao động sản xuất.

Thầy Phạm Quang Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Hương Xuân cho biết: “Với quy mô 37 lớp học, cùng hệ thống phòng chức năng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng dạy và học. Khi đưa vào sử dụng, nhà trường có thêm không gian tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Dịp này, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức khởi công đồng loạt 4 dự án trường phổ thông nội trú ở các địa bàn khác. Cụ thể, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Hồng (xã Sơn Hồng) có diện tích gần 5 ha, quy mô 36 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.200 học sinh; Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Kim 2 (xã Sơn Kim 2) có diện tích gần 5 ha, quy mô 23 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho 768 học sinh; Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Vũ Quang (xã Vũ Quang) có diện tích hơn 4 ha, quy mô 32 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.200 học sinh; Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Bình (xã Hương Bình) có diện tích gần 5 ha, quy mô 21 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho 628 học sinh.

Ông Bùi Nhân Sâm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết, việc khởi công trường học tại các xã biên giới là một dấu mốc đặc biệt ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành đối với sự nghiệp "trồng người" nơi vùng biên. Với quy mô hiện đại và công năng đồng bộ, khi hoàn thành, các dự án sẽ tháo gỡ những khó khăn về cơ sở vật chất, giúp thầy và trò yên tâm dạy tốt, học tốt. Ý thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, Sở đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương để chuẩn bị chu đáo, toàn diện mọi điều kiện cần thiết

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho học sinh và giáo viên trường tiểu học xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.



Hà Tĩnh là một trong 22 tỉnh có biên giới đất liền với 7 xã biên giới. Thực hiện chủ trương của Trung ương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cơ sở hoàn thành khảo sát, lập danh mục và đề xuất đầu tư 7 công trình trường học trong giai đoạn 2025-2026. Đây là những dự án quan trọng nhằm kiến tạo môi trường học tập hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa. Đến nay đã có 2 công trình được khởi công trong năm 2025 với tổng mức gần 300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2026. Cụ thể là Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Khê (xã Hương Khê) và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1).

Cả hai dự án đều được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị tư vấn, giám sát bám sát hiện trường, bố trí lực lượng thường trực để xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh. Việc huy động tối đa nguồn lực, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thi công đang tạo điều kiện để các công trình bám sát kế hoạch, hướng tới hoàn thành đúng tiến độ, sớm đưa vào sử dụng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến tham quan, kiểm tra một số cơ sở sản xuất trên địa bàn khu kinh tế Vũng Áng.

Tác giả: Hữu Quyết

Nguồn tin: Báo Tin Tức

