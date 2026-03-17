Hà Tĩnh tăng tốc thi công nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Công nhân thi công phần kết cấu thép sàn tầng 6 tại Dự án Nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen.



Trên công trường, các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục nhằm rút ngắn thời gian triển khai các hạng mục. Mục tiêu đến cuối năm 2026 sẽ hoàn thành, bổ sung nguồn cung nhà ở cho người dân.

Dự án Nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen có tổng mức đầu tư khoảng 550 tỷ đồng, quy mô gồm hơn 500 căn hộ bố trí trong 3 tòa nhà cao 12 tầng, cùng 41 căn nhà ở thương mại cao 3 tầng. Bên cạnh đó, dự án còn được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, sân chơi, bãi đỗ xe và các tiện ích đồng bộ, với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 46.200 m².

Theo ghi nhận tại công trường, đến nay dự án đã hoàn thành toàn bộ phần móng và đang tập trung thi công phần thân các tòa nhà. Cùng với việc thi công kết cấu chính, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật xung quanh cũng được triển khai đồng bộ nhằm đảm bảo khả năng kết nối khi công trình hoàn thiện. Đến nay, khối lượng thi công của dự án đạt khoảng 30%.

Trực tiếp chỉ huy thi công tại công trường, ông Lê Kinh Hữu, Chỉ huy trưởng Công ty cổ phần Xây dựng Tân Hải Sơn cho biết, đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực để đảm bảo các mốc tiến độ quan trọng của dự án. Theo ông Hữu, tòa nhà do đơn vị đảm nhận có quy mô 12 tầng, đến nay đã thi công được 6 sàn. Với tiến độ trung bình khoảng 8 ngày cho mỗi sàn, đơn vị đang nỗ lực hoàn thành các tầng còn lại để kịp mốc cất nóc dự kiến vào ngày 19/5. Không chỉ tập trung cho công tác thi công phần kết cấu, các đội thi công cũng bắt đầu triển khai các hạng mục xây, trát song song với việc đổ bê tông dầm sàn nhằm rút ngắn thời gian hoàn thiện công trình.

Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực để tăng tốc thi công dự án.



“Sau Tết, lực lượng công nhân đã cơ bản ổn định trở lại. Chúng tôi tổ chức tăng ca, tăng kíp để giữ tiến độ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng chủ động tập kết vật tư như thép về công trường nhằm tránh nguy cơ gián đoạn thi công do biến động nguồn cung”, ông Hữu chia sẻ.

...

Trong quá trình triển khai, dự án cũng gặp không ít khó khăn khi giá vật liệu xây dựng có xu hướng tăng, trong khi nguồn nhân lực có thời điểm thiếu hụt do nhiều dự án lớn trên địa bàn được triển khai cùng thời điểm sau Tết. Tuy vậy, các đơn vị thi công vẫn nỗ lực duy trì nhịp độ công việc, tổ chức tăng ca, tăng kíp để đảm bảo tiến độ đề ra.

Ông Phạm Minh Hải, đại diện Ban Quản lý dự án nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen cho biết, để đảm bảo tiến độ thi công, các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu và ban quản lý dự án luôn phối hợp chặt chẽ, bám sát hiện trường. Ban Quản lý dự án cũng chủ động tìm kiếm thêm các nguồn cung cấp vật liệu xây dựng cả trong và ngoài địa bàn nhằm đảm bảo nguồn vật tư phục vụ thi công, hạn chế ảnh hưởng từ biến động thị trường. Đồng thời, các nhà thầu cũng tích cực huy động thêm nguồn nhân lực từ nhiều địa phương để đáp ứng yêu cầu tiến độ.

“Chúng tôi thường xuyên theo dõi tiến độ tại công trường, áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp để rút ngắn thời gian thi công. Tuy nhiên, dù đẩy nhanh tiến độ nhưng yêu cầu về chất lượng công trình vẫn luôn được đặt lên hàng đầu”, ông Hải cho biết.

Theo chủ đầu tư dự án là Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Tĩnh, toàn bộ công trường dự án hiện đang bước vào giai đoạn cao điểm thi công với sự tham gia của nhiều nhà thầu và lực lượng lao động lớn. Theo đánh giá của chủ đầu tư, một số hạng mục của dự án hiện đã đạt và vượt tiến độ so với kế hoạch nhờ việc huy động tối đa nguồn lực và áp dụng các biện pháp thi công phù hợp.

Dự án Nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen được xây dựng liền kề với khối nhà đã hoàn thành của giai đoạn 1.



Ông Hồ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các nhà thầu khi đã chủ động khắc phục khó khăn về giá vật liệu tăng cũng như điều kiện thời tiết để duy trì nhịp độ thi công.

Ông Hồ Anh Tuấn cho biết thêm, để đảm bảo tiến độ, chủ đầu tư đã chỉ đạo các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công liên tục theo mô hình “3 ca, 4 kíp” nhằm tận dụng tối đa thời gian thuận lợi. Bên cạnh đó, các giải pháp thi công và quản lý tiến độ linh hoạt cũng được áp dụng để rút ngắn thời gian ở những hạng mục quan trọng nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về chất lượng công trình. Chủ đầu tư cũng thường xuyên bám sát công trường để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

Tác giả: Hữu Quyết

Nguồn tin: Báo Tin Tức

