Hà Tĩnh: Dùng lô 'đất vàng' hơn 2,2 ha trị giá 540 tỷ để hoàn trả cho dự án BT

Theo quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh, khu đất có diện tích 22.756,7 m² thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị quỹ đất hoàn trả, phục vụ dự án tháo dỡ, xây mới đường dây 110kV và 220kV đi chung nhằm giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất phía Tây TP. Hà Tĩnh.

Mức giá đất cụ thể được phê duyệt là 23.723.179 đồng/m², là cơ sở để cơ quan chức năng xác định nghĩa vụ tài chính đối với Công ty TNHH Đầu tư khu đô thị Hàm Nghi. Theo tính toán, tổng tiền sử dụng đất tạm tính khoảng 539,8 tỷ đồng.

Khu đất hơn 2,2 ha (khoanh đỏ) tại trung tâm TP. Hà Tĩnh vừa được định giá 23,7 triệu đồng/m².



Khu đất này gắn với dự án tháo dỡ, xây mới đường dây 110kV và 220kV đi chung phía Tây TP. Hà Tĩnh, có tổng mức đầu tư khoảng 118,8 tỷ đồng, triển khai theo hình thức PPP (hợp đồng BT). Dự án do Công ty cổ phần BQT đề xuất và được chấp thuận làm chủ đầu tư.

Theo cơ chế BT, nhà đầu tư sẽ được hoàn vốn bằng quỹ đất đã được quy hoạch. Sau khi nhận quỹ đất, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính và tổ chức khai thác thương mại theo quy định.

Đáng chú ý, trong tổng quỹ đất hơn 2,2 ha, có 108 lô được phép chuyển nhượng dưới hình thức phân lô bán nền tại 7 khu theo quy hoạch chi tiết 1/500. Trong khi đó, 31 lô còn lại không được phân lô mà phải đầu tư xây dựng đồng bộ theo quy hoạch.

Công ty TNHH Đầu tư khu đô thị Hàm Nghi đang triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất hơn 2,2 ha tại trung tâm TP. Hà Tĩnh.



Việc cho phép phân lô bán nền được xem là bước quan trọng, tạo điều kiện để quỹ đất hoàn trả nhanh chóng tham gia thị trường.

Theo đánh giá của một số chuyên gia bất động sản khu vực miền Trung, với mức giá hơn 23,7 triệu đồng/m², mỗi lô đất diện tích phổ biến từ 120–200 m² có thể đạt giá trị từ khoảng 2,8 đến gần 4,7 tỷ đồng.

Nếu lấy mức bình quân khoảng 150 m²/lô, mỗi nền đất có thể đạt khoảng 3,5 tỷ đồng. Như vậy, riêng 108 lô đất được phép phân lô bán nền có thể mang lại tổng giá trị thương mại lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Dự án hiện do Công ty TNHH Đầu tư khu đô thị Hàm Nghi triển khai. Doanh nghiệp này thành lập năm 2021, có trụ sở tại TP. Hà Tĩnh, ban đầu có vốn điều lệ 85 tỷ đồng, sau đó tăng lên 110 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư khu đô thị Hàm Nghi được thành lập năm 2021 với vốn điều lệ ban đầu 85 tỷ đồng, sau đó tăng lên 110 tỷ đồng.



Cơ cấu góp vốn cho thấy sự tham gia của Công ty Cổ phần BQT (43%) và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Viết Hải (57%). Trong đó, Công ty Cổ phần BQT có liên hệ với hệ sinh thái doanh nghiệp gắn với Trần Ngọc Lam – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phú Tài Đức.

Ông Trần Ngọc Lam được biết đến là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Tài Đức và loạt công ty tại Hà Tĩnh như: Công ty Cổ phần Phú Tài Đức; Công ty Cổ phần Thương mại I - Hà Tĩnh; Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Hà Tĩnh…

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị quỹ đất hoàn trả, phục vụ dự án tháo dỡ, xây mới đường dây 110kV và 220kV đi chung nhằm giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất phía Tây TP. Hà Tĩnh là là một trong những dự án khá kín tiếng, nhưng việc tham gia dự án BT gắn với quỹ đất “vàng” ngay trung tâm TP. Hà Tĩnh cho thấy doanh nghiệp này đang nắm trong tay cơ hội lớn để khai thác giá trị địa tô, trong bối cảnh thị trường bất động sản khu vực đang có dấu hiệu phục hồi.

