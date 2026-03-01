Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ có ý định n-h-ả-y c-ầ-u t-ự t-ử

Sau khi phát hiện, 02 đồng chí Cán bộ đã kịp thời động viên, khuyên can, thuyết phục để chị N từ bỏ ý định, đồng thời liên hệ và bàn giao chị N cho người nhà. Hành động kịp thời của 02 đồng chí cán bộ Công an xã Thạch Lạc thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính nhân văn sâu sắc. T

...



Trong những thời khắc con người rơi vào bế tắc, tuyệt vọng, sự xuất hiện kịp thời cùng những lời động viên chân thành của lực lượng công an không chỉ giúp ngăn chặn một hành vi nguy hiểm mà còn mang lại cơ hội sống cho họ. Việc làm ấy không chỉ bảo vệ tính mạng con người – giá trị thiêng liêng nhất – mà còn góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng.

Tác giả: THANH HIẾU - CAX THẠCH LẠC

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn

