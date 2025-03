Hà Tĩnh: Cận cảnh 'nghĩa địa' máy móc bị bỏ rơi sau khi khai thác đá

Your browser does not support the video tag.

Trước năm 2015, trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh có 19 điểm mỏ khai thác đá được cấp phép. Tuy nhiên đến nay, tất cả các mỏ khai thác đá trên địa bàn đã dừng hoạt động, đóng cửa.

Theo quy định, đối với những mỏ được cấp phép khi đã hết hạn khai thác và thuê đất thì buộc phải thu dọn máy móc, hoàn thổ, trả lại hiện trạng đất. Tuy nhiên, tại công trường HTX khai thác đá Tân Hồng, lượng lớn máy móc tiền tỷ đã bị doanh nghiệp bỏ lại mà không chịu tháo dỡ, di dời.

Theo thời gian, số thiết bị, xe cộ này đang đứng trước nguy cơ trở thành đống sắt vụn. Đa số máy móc, thiết bị này hiện nay đã hư hỏng nghiêm trọng, rêu cỏ um tùm sau thời gian dài bị bỏ hoang. Một số máy móc còn bị kẻ xấu phá hỏng, trộm lấy thiết bị, dây điện bên trong rồi vứt vương vãi khắp khu đất.

Bà Lê Thị Thanh Hải - Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu thông tin, trên địa bàn hiện có nhiều thiết bị, ô tô, máy móc khai thác đá bị bỏ lại sau khi dừng khai thác. Số máy móc, thiết bị này là tài sản của các doanh nghiệp khai thác đá trên địa bàn.

“Phường Đậu Liêu đã nhiều lần thông báo đến doanh nghiệp nhưng họ đều không nhận. Nhận thấy việc máy móc bỏ hoang có thể gây nguy hiểm cho người và gia súc, đầu năm 2025, phường đã khảo sát, tập hợp lại để thanh lý số tài sản trên. Theo quy định, đáng lẽ công ty phải di dời tất cả số máy móc này để giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, phía công ty không thực hiện mà bỏ lại đó thì trách nhiệm phải liên quan đến bên nào cho thuê đất”, Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu chia sẻ thêm.

Liên quan đến vấn đề này, trả lời Báo Công Thương, một lãnh đạo UBND thị xã Hồng Lĩnh cho hay, hiện tại tất cả các mỏ khai thác đá trên địa bàn thị xã đã đóng cửa, bàn giao đất lại cho nhà nước. Khu đất trên hiện nay đang hoàn tất thủ tục để chọn xây dựng khu công nghiệp Cổng Khánh. Sau khi có nhà thầu, chúng tôi sẽ yêu cầu họ xử lý, trả lại mặt bằng cho dự án.

Trọng Tùng - Quốc Huy

media.congthuong.vn