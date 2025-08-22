Khẩn trương tham mưu đề xuất thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng tại Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản về việc đôn đốc xây dựng Đề án thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng.

Ngày 12/7, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức họp nghe báo cáo, đề xuất thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng, với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn và sở, ngành, địa phương liên quan.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có các văn bản chỉ đạo, đôn đốc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Tài chính rà soát, tham mưu phương án lựa chọn đơn vị tư vấn, các bước liên quan để xây dựng Đề án thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng trình cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Tổ công tác phối hợp xây dựng Đề án thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng theo Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 30/7/2025.

Tuy vậy, đến nay Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (đơn vị được giao chủ trì) chưa có báo cáo, tham mưu theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các mục tiêu trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.

Từ thực tiễn nói trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Tổ công tác 1938 và các đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao tại các văn bản có liên quan, khẩn trương tham mưu đề xuất thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn số 5051/UBND-KT1 về việc thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng.

Tại văn bản này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà cho biết việc đề xuất thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng là nội dung mới, đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược, có thể mở ra cơ hội phát triển rất lớn cho Hà Tĩnh cũng như cả khu vực trong thời gian tới. Vì vậy, yêu cầu về chất lượng Đề án rất cao và tiến độ hoàn thành phải nhanh chóng, kịp thời.

Để trình cấp có thẩm quyền dự thảo Đề án đảm bảo chất lượng, có tính thuyết phục cao, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các nội dung mang tính đặc thù của Tỉnh và Khu kinh tế Vũng Áng, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, các đại biểu và kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp, khẩn trương phối hợp với các chuyên gia sớm hoàn thiện tờ trình, dự thảo Đề án.

Đồng thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án lựa chọn, giao nhiệm vụ cho đơn vị tư vấn, tổ chuyên gia để xây dựng Đề án thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Hà Tĩnh thành lập Tổ công tác của Tỉnh phối hợp với đơn vị tư vấn, tổ chuyên gia được lựa chọn để hoàn thành việc xây dựng Đề án đảm bảo chất lượng, có tính thuyết phục cao, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trước ngày 10/8.

Tác giả: Lưu Bang

Nguồn tin: baoquankhu7.vn

