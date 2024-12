Cận cảnh nữ nhân viên bị đánh chảy máu vì không mở barie cho xe máy vượt đường sắt

Your browser does not support the video tag.

Nữ nhân viên gác chắn Võ Thị Bình thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa bị đánh tới chảy máu khi không mở barie cho xe máy vượt qua, dù lúc đó khu vực chuẩn bị đón đoàn tàu đi tới.

...

Thông tin từ VNR cho biết vào khoảng 20h40 ngày 30/12/2024, tại đường ngang Km1717+600, điểm chắn Chùa Ưu Đàm (Km1717+600 là điểm giao cắt giữa đường bộ liên phường và tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) chị Bình đã đóng chắn chuẩn bị đón đoàn tàu số hiệu 4501 thông qua.

Trong lúc các phương tiện và người tham gia giao thông đã dừng chờ tàu qua, một cặp vợ chồng chở nhau trên xe gắn máy yêu cầu nhân viên mở chắn cho qua. Tuy nhiên, nhân viên gác chắn không đồng ý, người phụ nữ ngồi sau xe đã chửi bới, lăng mạ và xuống xe, xông vào hành hung nhân viên Võ Thị Bình đúng lúc tàu đang thông qua đường ngang./.

