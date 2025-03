Cận cảnh tàu hàng bị lật, đường sắt Bắc- Nam tê liệt

"Vụ va chạm khiến tàu bị lật, hạ tầng đường sắt hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, đơn vị đã nhanh chóng huy động lực lượng có mặt tại hiện trường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, điều tra nguyên nhân xảy ra va chạm. Về việc xử lý, khắc phục vẫn đang được các bên liên quan tập trung triển khai, còn giờ thông tuyến vẫn chưa xác định cụ thể" đại diện Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh thông tin