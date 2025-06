Cục Cảnh sát giao thông có tân cục trưởng

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tặng hoa chúc mừng đại tá Đỗ Thanh Bình được giao nhiệm vụ mới - Ảnh: BÁO HÒA BÌNH

Chiều 12-6, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức thông báo quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh thông báo quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Đỗ Thanh Bình - giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình - đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.

Đồng thời, quyết định của bộ trưởng Bộ Công an cũng giao quyền phụ trách Công an tỉnh Hòa Bình đối với đại tá Trương Quang Hải - phó giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phi Long - bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình - ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đại tá Đỗ Thanh Bình sau hơn 3 năm gắn bó, cống hiến tại tỉnh Hòa Bình.

...

Trên cương vị ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giám đốc Công an tỉnh, đại tá Đỗ Thanh Bình đã cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, ông đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới, hiệu quả, góp phần kéo giảm tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường sống an toàn cho nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chúc mừng đại tá Đỗ Thanh Bình trên cương vị công tác mới, bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình tin tưởng với sức trẻ, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đại tá Đỗ Thanh Bình sẽ tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đỗ Thanh Bình sinh năm 1976, quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông là tiến sĩ luật, chuyên ngành điều tra tội phạm. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình vào năm 2022, đại tá Đỗ Thanh Bình đã trải qua nhiều vị trí công tác, có uy tín và lập được nhiều thành tích.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ