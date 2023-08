Clip: Giếng nước ngọt giữa "biển khơi" khiến du khách thích thú

Your browser does not support the video tag.

Cù Lao Chàm là cụm đảo thuộc xã Tân Hiệp, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam, nơi đây không chỉ có thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ mà còn ẩn chứa những di tích lịch sử quý giá. Trong số đó, không thể không nhắc đến giếng xóm Cấm.

Mới đây, nhiều khách du lịch lần đầu đến tham quan giếng xóm Cấm, đã bày tỏ sự ngạc nhiên vì ở giữa một hòn đảo, xung quanh là nước biển mặn mà lại có giếng nước đem lại nguồn nước ngọt trong suốt. Nhiều người còn nhất quyết phải một ngụm nước của giếng cổ, bởi họ tin rằng nước giếng sẽ mang lại may mắn, cũng như giúp người say sóng khỏe lại,...

Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức nước, nhiều du khách còn lấy chai đựng nước từ giếng xóm Cấm đem về như một món quà kỷ niệm. Những chai nước này không chỉ là một hiện vật, mà còn chứa đựng hy vọng về sức khỏe và niềm vui trong tương lai.

Theo các hướng dẫn viên du lịch, giếng xóm Cấm là nguồn cung cấp nước ngọt dồi dào cho người dân trong khu vực. Điểm đặc biệt là nước của giếng này không bao giờ cạn, cho dù là ngay cả vào mùa khô.

Năm 2006 giếng xóm Cấm được xếp hạng di tích quốc gia.



Hiện giếng xóm Cấm nằm ở ngã ba con đường bê tông của khu dân cư xóm Cấm. Đây là một trong những giếng cổ tiêu biểu ở Cù Lao Chàm được xây dựng theo kiến trúc đặc trưng của văn hóa Chăm Pa. Tuy nhiên, qua quá trình sử dụng theo thời gian, người dân nơi đây đã cải tạo lại nền giếng, xây thêm phần thành giếng nên đã phần nào làm biến đổi cấu trúc vốn có của nó.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn