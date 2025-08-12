Cầm 100.000 đồng 'săn foodtour' cực chất giữa lòng Pleiku

Không chỉ nổi tiếng với Biển Hồ xanh ngắt, đồi chè bạt ngàn hay những con đường thông lãng mạn mờ sương, Pleiku (Gia Lai) còn khiến du khách “phải lòng” bởi nét ẩm thực độc đáo, dân dã mà đầy cuốn hút.

Ít ai ngờ giữa lòng "phố núi" yên bình lại ẩn chứa một thiên đường ăn uống hấp dẫn với những món ăn mang hương vị rất riêng, vừa lạ miệng, vừa đậm đà bản sắc địa phương.

Đặc biệt, mức giá lại vô cùng “dễ chịu” chỉ với 100.000 đồng, du khách hoàn toàn có thể no nê cả ngày với loạt món ngon khó cưỡng. Nếu có dịp ghé thăm "phố núi" Pleiku, đừng bỏ lỡ chuyến food tour đầy màu sắc và hương vị dưới đây:

Bún cua thối

Với nhiều người lần đầu thử, bún cua thối có thể là một “trải nghiệm ẩm thực táo bạo”. Sở dĩ món ăn này có cái tên khá đặc biệt là vì phần nước dùng được nấu từ cua xay lên men, tạo nên mùi hương nồng nàn, khó lẫn.

Ảnh MIA

Tuy nhiên, vượt qua cảm giác ban đầu, thực khách sẽ bị chinh phục bởi vị ngọt đậm đà, hòa quyện cùng măng, tóp mỡ, trứng luộc, chả bò và nem chua. Mỗi tô bún chỉ có giá 10.000 đồng, các món ăn kèm thêm chỉ 5.000 đồng/phần – mức giá khiến du khách có thể gọi thoải mái cho tới khi no căng bụng.

Phở hai tô

Phở hai tô là món ăn đặc trưng khác lạ mà bạn không thể bỏ qua khi đến Gia Lai. Không giống phở nước truyền thống, món ăn gồm một tô phở khô và một tô nước dùng đi kèm.

Món ăn khiến du khách trong nước và quốc tế gật gù khen ngợi. Ảnh Phở Hồng

Điểm nhấn nằm ở sợi phở nhỏ, dai nhẹ, ăn cùng thịt băm, tóp mỡ giòn rụm và tương đậu pha chế theo công thức riêng. Khi thưởng thức, người ăn tự tay trộn phở với tương và các topping, sau đó chan thêm chút nước dùng tùy khẩu vị. Chỉ với 30.000 đồng, du khách đã có một phần phở đầy đặn, lạ miệng mà no nê.

Yaourt muối – Sự kết hợp tưởng lạ mà lại rất “cuốn”

...

Nếu bạn đang tìm một món ăn vặt độc đáo, thì yaourt muối chính là lựa chọn thú vị. Món ăn này gắn liền với tuổi thơ của nhiều bạn trẻ Gia Lai, với công thức đơn giản: sữa chua béo mịn ăn cùng chút muối hột.

Ảnh MIA

Sự đối lập giữa vị chua dịu và vị mặn nhẹ tạo nên hương vị rất riêng, càng ăn càng thích. Một địa chỉ quen thuộc là Yaourt Muối Thủy (57 Nguyễn Du, phường Pleiku), nơi bán những hũ yaourt “chuẩn vị tuổi thơ” với giá chỉ 5.000 đồng/hũ.

Quán lụi Bà Sáu

Tọa lạc tại 122 Cao Bá Quát (phường Diên Hồng), quán lụi Bà Sáu là địa chỉ “huyền thoại” với người dân bản địa. Gắn bó với nhiều thế hệ học sinh – sinh viên, quán luôn đông khách bởi hương vị thơm ngon và mức giá siêu rẻ.

Ảnh MIA

Món “best seller” là lụi nướng chỉ 2.000 đồng/xiên, cùng các món phụ như bò lá lốt (5.000 đồng/phần), gỏi cuốn (10.000 đồng/phần). Điểm đặc biệt là nước chấm me và sốt đậu tự làm, đậm đà, hợp vị khiến món ăn thêm hấp dẫn.

Chè Bà Dũng

Sau khi “ăn mặn”, đừng quên tráng miệng bằng một chén chè mát lạnh tại quán chè Bà Dũng (50 Nguyễn Thái Học, phường Pleiku). Quán có hơn 20 món chè từ truyền thống đến hiện đại như chè bắp, chè đậu đỏ, chè thập cẩm, chè Thái, sương sa hạt lựu...

Ảnh Tripi

Không gian quán mộc mạc, thân thiện, là điểm đến lý tưởng cho những buổi chiều hẹn hò hay tụ tập bạn bè. Mỗi phần chè chỉ từ 10.000 – 20.000 đồng, đủ để thưởng thức no nê mà ví vẫn rủng rỉnh.

Tác giả: Vân Giang

Nguồn tin: kienthuc.net.vn