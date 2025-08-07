Thời gian:
Hotline: 0945.795.560

Du lịch

Quán cà phê ruộng bậc thang 'tuyệt đối điện ảnh' ở Sa Pa

Quán cà phê mới mở 10 ngày ở bản Lao Chải (Sa Pa) hút khách nhờ view nhìn thẳng ra ruộng lúa bậc thang "tuyệt đối điện ảnh".

TIN LIÊN QUAN

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP