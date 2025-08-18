Nhộn nhịp bến cá nổi tiếng nhất ở Nghệ An lúc bình minh

Mặt trời chưa ló rạng, những con tàu đánh cá ngoài khơi lần lượt cập bến cá Cửa Lò, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Trên bờ, từ 3 giờ sáng, hàng trăm tiểu thương và thương lái đã chờ sẵn, tay xách những giỏ nhựa, vội vã lội ra đón những mẻ hải sản đầu tiên.
Với vị trí trung tâm và lịch sử lâu đời, bến cá Cửa Lò từ lâu đã trở thành một trong những chợ hải sản lớn và sầm uất nhất của Nghệ An.
Chợ họp ngay trên bến, tạo nên một khung cảnh độc đáo và sôi động, được người dân địa phương quen gọi là chợ bến cá. Đây là nơi tập trung đa dạng các loại hải sản, từ cá thu, cá chim, đến mực, cua, ghẹ... đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
Ông Nguyễn Văn Phú, một thương lái chuyên thu mua hải sản, cho biết: “Tôi đã gắn bó với chợ này hơn mười năm. Hải sản ở đây vừa tươi, vừa ngon lại đa dạng nên tiêu thụ rất nhanh. Đặc biệt vào mùa hè, chợ nhộn nhịp hơn bao giờ hết”.
...
Dù hoạt động từ 3 giờ sáng đến 9 giờ sáng, nhưng nhịp điệu mua bán sôi nổi nhất tại bến cá chỉ kéo dài trong vài giờ lúc bình minh. “Sự hối hả và nhộn nhịp là nét đặc trưng của khu chợ này. Mỗi người đều tranh thủ từng phút để chọn được những mẻ cá ngon nhất, bởi ai đến sớm sẽ có lợi thế”, ông Phú chia sẻ.
Không chỉ là điểm giao thương của ngư dân và thương lái, bến cá Cửa Lò còn là một điểm đến hấp dẫn cho du khách. Nhiều người đến đây để trải nghiệm không khí náo nhiệt của chợ cá buổi sớm, ngắm nhìn những mẻ lưới đầy ắp cá tôm và chọn mua hải sản tươi ngon mang về làm quà.
Chị Hà Thu Thủy, một du khách đến từ Hà Nội, hào hứng chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh buôn bán nhộn nhịp thế này. Hải sản ở đây tươi rói, giá cả phải chăng. Tôi đã mua mấy ký mực và cá thu để mang về làm quà cho gia đình. Cảm giác tự tay chọn những con cá vừa được đánh bắt lên thật sự rất thú vị”.
Để phục vụ nhu cầu này, nhiều người dân đã làm thêm dịch vụ đóng gói hải sản. Bà Trương Thị Thúy, 64 tuổi, đã gắn bó với công việc này từ lâu. Bà cho biết: “Mỗi sáng sớm, tôi đóng từ 15 đến 50 thùng xốp với nhiều kích cỡ khác nhau cho khách du lịch. Nhờ có dịch vụ này, du khách có thể yên tâm mua sắm và mang hải sản về quê một cách gọn gàng, an toàn”.
Nhờ sức hút từ những chuyến tàu đầy ắp hải sản và sự tấp nập của du khách, bến cá Cửa Lò luôn giữ được không khí sôi động quanh năm, trở thành biểu tượng sống động của một xã vùng biển trù phú.
Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng ban quản lý chợ Bến Cá, cho biết chợ thu hút hàng nghìn lượt người mỗi ngày, chủ yếu là thương lái và du khách. Nhờ nguồn hải sản tươi ngon, đa dạng chủng loại và nổi tiếng từ lâu đời, bến cá đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho các tiểu thương và khách du lịch khi đến Cửa Lò.
Tác giả: Ngọc Ánh
Nguồn tin: nguoiduatin.vn