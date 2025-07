Hàng trăm du khách bỏ chạy tán loạn vì dông lốc trên bãi biển Hà Tĩnh

Your browser does not support the video tag.

Đang ngồi uống cà phê trên bãi biển Thiên Cầm, hàng trăm du khách hoảng hốt khi cơn dông ập tới.

Tình huống xảy ra vào khoảng 20h30 tối 19/7, tại bãi biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh). Video ghi lại cảnh tượng được anh Trần Xuân Vũ, chủ quán Beach Club Thiên Cầm, chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hơn 1 triệu lượt xem.

Theo đó khoảng 5 phút đầu, gió lớn cuồn cuộn kéo đến, theo sau là cơn mưa nặng hạt kéo dài khoảng 30 phút. Ngay khi phát hiện thời tiết bất thường, khoảng 40 nhân viên của quán nhanh chóng thông báo cho khách sơ tán và thu dọn đồ đạc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Vũ cho biết khi đó, quán bắt đầu bước vào khung giờ cao điểm với khoảng 500 khách đang sử dụng dịch vụ. Khi thấy cơn dông kéo đến, nhiều người bỏ chạy tán loạn về khách sạn lưu trú gần đó.

"Rất may là không có ai bị thương hay gặp sự cố gì", chủ quán thông tin. Anh cho biết nếu cơn dông đến muộn chừng 1 tiếng, tức khoảng 21-22h khi quán đông nhất, số khách có thể lên tới 1.000 người, cảnh tượng sẽ càng hỗn loạn và khó kiểm soát.

...

Anh Vũ cũng chia sẻ vì cơn dông lốc kéo đến quá nhanh, các nhân viên không kịp thu dọn hết đồ đạc của quán. Hậu quả là nhiều đồ trang trí, khu vực sân khấu, dàn âm thanh bị hư hại. Trong ngày 20 và 21/7, quán phải đóng cửa để khắc phục thiệt hại.

Cảnh tượng nháo nhác khi cơn dông ập đến tối 19/7. Ảnh cắt từ clip.



Từ khi kinh doanh quán bar, cà phê bãi biển 4 năm nay, anh Vũ chưa từng đối mặt tình huống nào như vừa rồi.

"Dông lốc, mưa lớn thì hầu như năm nào chúng tôi cũng gặp, nhưng thường sẽ vào khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5. Năm nay dông lốc đến muộn, lại vào buổi tối nên khó phát hiện. Chiều hôm đó, trời vẫn nắng to và không có dấu hiệu gì bất thường", anh nói, cho biết dù đã quen chạy mưa chạy nắng ở quán, anh và các nhân viên vẫn "hú hồn" một phen.

Cũng trong tối 19/7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nằm trong dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 3, tại khu vực xã Tiên Điền, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện đợt mưa lớn kèm dông lốc, đánh lật úp 6 chiếc thuyền dưới 8 m của ngư dân.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ bà con kéo thuyền lên bờ neo đậu an toàn.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: znews.vn