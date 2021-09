Yêu nhau hai năm chưa từng làm “chuyện ấy” vì lý do không ngờ

Hồi học phổ thông, chúng tôi thường trốn học đi tắm sông rồi lôi nhau vào một góc rồi "đọ hàng". Nếu so với chúng bạn, "hàng" của tôi thường bị chê là em út.

Hai năm trước, tôi đã từng yêu một cô bạn gái. Vì chúng tôi ở trọ gần nhau, có điều kiện để hai đứa gần gũi nhưng do tôi thấy mất tự tin khi ở bên cạnh bạn gái, nên mặc dù yêu nhau đã được 2 năm, chúng tôi chưa 1 lần làm "chuyện ấy".

Bạn gái tôi thi thoảng cũng bóng gió về chuyện sau này cô ấy muốn chúng tôi có 2 đứa con. Cô ấy mong con trai thì giống tôi và con gái thì giống cô ấy. Tôi cứ ậm ừ nghe và không dám hưởng ứng nhiều vì chỉ sợ đến lúc không kìm nén được, cô ấy nhìn thấy lại chê và bỏ tôi.

Ảnh minh họa

...



Tôi quyết định đến gặp bác sỹ để cải thiện cho "cậu bé". Bác sỹ cho biết kích thước "cậu bé" được quyết định chính bởi kích thước của hai thể hang, đó là hai ống tròn mà vỏ là bao sợi còn ruột là các xoang chứa máu. Dương vật cương được là nhờ máu bơm thật nhiều vào trong ruột hai thể hang làm bao sợi bên ngoài giãn ra, đến một giới hạn nào đó thì bao sợi không giãn nữa, mà máu thì vẫn cứ bơm tới, nên toàn bộ thể hang trở nên căng cứng. Đây là lúc "cậu bé" có kích thước to lớn nhất.

Bác sỹ cũng cho biết họ có thể can thiệp để tăng kích thước cho "cậu bé" bằng cách phẫu thuật cắt rời dây chằng (do đoạn gốc dương vật dính vào xương mu bằng dây chằng, nên để làm nó dài ra, bác sĩ có thể cắt rời dây chằng này đi, giúp dương vật nhìn dài thêm từ 2-3cm). Hoặc bơm mỡ (thường hút từ mỡ bụng) vào dưới da dương vật hay lấy da ở chỗ khác đem ghép vào dưới da thân dương vật để cho "cậu bé" được mập thêm.

Tuy nhiên, khi thăm khám thì bác sỹ nam khoa lại cho rằng "cậu bé" của tôi không quá bé đến mức phải can thiệp và khuyên tôi nên đi về. Họ nói rằng sự to, nhỏ của "cậu bé" không phải là yếu tố quyết định đến khoái cảm của phụ nữ vì "size" nào, phái nữ cũng OK, chỉ cần tôi biết "rê dắt" tốt trên sân như cầu thủ và chớp đúng thời điểm để ghi bàn.

Tôi đang phân vân quá, không biết có nên thử một lần "ra trận" như bác sỹ khuyên bảo (nhưng sợ không thành thì tôi sẽ mất người yêu) hay can thiệp để bản thân tự tin hơn?

Tác giả: Lý Giang

Nguồn tin: giadinh.net.vn