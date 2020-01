Phút nhân viên cây xăng ở Hà Tĩnh quật ngã tên cướp có dao

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ video

Vụ việc xảy ra vào 20h tối 17/1, tại trạm cây xăng ở thôn Bãi Trạm (xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Theo đó, vào thời điểm trên Thái Mạnh Giáp (SN 1994, trú thôn An Thủy, xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy đến để đổ xăng.

Khi nam nhân viên cửa hàng xăng dầu Đặng Ngọc Hạnh (29 tuổi) đang đổ xăng vào xe thì Giáp bất ngờ rút dao nhọn kề vào cổ để khống chế nạn nhân vào phòng làm việc và ép mở két sắt để lấy tiền. Bực tức, Giáp vung dao định đâm vào bụng anh Hạnh nhưng anh này đã dũng cảm tước dao rồi quật ngã đối tượng.

Nghe tiếng kêu cướp, người dân xung quanh đã chạy vào trạm cây xăng để phối hợp khống chế tên cướp đồng thời trình báo lên cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc này, Công an huyện Hương Sơn cho biết, hiện tại đơn vị đang tạm giữ hình sự Giáp để điều tra về hành vi cướp tài sản.

“Ngay sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng anh Hạnh cùng lực lượng công an xã Sơn Châu. Hành động của anh Hạnh rất mưu trí vì nhanh chóng quật ngã, khống chế được tên cướp”, Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho hay.

