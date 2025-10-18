Lệnh ngừng bắn vừa gia hạn, Pakistan lập tức không kích Afghanistan khiến 10 người chết

Cảnh sát Pakistan cầm súng máy gắn ống nhòm hồng ngoại trên nóc chốt gác Sangu, ngoại ô thành phố Peshawar, Pakistan - Ảnh: REUTERS

Pakistan đã tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Afghanistan tối 17-10, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 12 người bị thương, tiếp tục phá vỡ lệnh ngừng bắn kéo dài hai ngày chỉ vừa được gia hạn trước đó, Hãng tin AFP ngày 18-10 cho biết.

Một quan chức cấp cao của Taliban cho biết Pakistan "đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và ném bom ba địa điểm ở tỉnh Paktika", đồng thời cảnh báo "Afghanistan sẽ đáp trả". Trong số 10 nạn nhân thiệt mạng có 2 trẻ em.

Trước đó vài giờ, hai nước vẫn đang duy trì lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ được công bố ngày 16-10, sau gần một tuần giao tranh dữ dội tại khu vực biên giới. Lệnh ngừng bắn này vốn được xem là dấu hiệu hạ nhiệt hiếm hoi sau nhiều ngày đối đầu.

Tuy nhiên các vụ không kích tối 17-10 đã nhanh chóng chấm dứt quãng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi. Hội đồng Cricket Afghanistan thông tin ba vận động viên của họ thiệt mạng trong vụ tấn công và tuyên bố rút khỏi Giải T20 ba bên với Pakistan dự kiến diễn ra vào tháng tới.

Phía Pakistan sau đó xác nhận hành động quân sự, cho biết các lực lượng Pakistan đã "thực hiện không kích chính xác" nhằm vào nhóm Hafiz Gul Bahadur - một nhánh có liên hệ với Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), hay còn gọi là Taliban Pakistan.

Theo Islamabad, chính nhóm này đã thực hiện vụ đánh bom liều chết và tấn công bằng súng vào doanh trại quân đội ở quận North Waziristan giáp Afghanistan, khiến bảy binh sĩ Pakistan thiệt mạng hồi đầu tuần.

Căng thẳng giữa hai nước bắt nguồn từ việc Pakistan cáo buộc Afghanistan chứa chấp các nhóm phiến quân TTP tấn công sang lãnh thổ nước mình - điều mà chính quyền Taliban phủ nhận.

Tình hình leo thang từ ngày 11-10, khi nhiều vụ nổ xảy ra ở thủ đô Kabul đúng lúc Ngoại trưởng Taliban đang có chuyến thăm hiếm hoi tới Ấn Độ - đối thủ lâu năm của Pakistan. Afghanistan sau đó đã mở chiến dịch quân sự dọc biên giới phía nam, buộc Islamabad tuyên bố sẽ "đáp trả mạnh mẽ".

Ngày 15-10, hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời dự kiến kéo dài 48 giờ. Đến ngày 17-10, hai nước đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn cho đến khi kết thúc các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Doha (Qatar), song các vụ nổ súng đã diễn ra chỉ ít giờ sau đó.

Ảnh cắt từ video do phía Pakistan công bố cho thấy quả đạn cối được thả từ máy bay không người lái nhằm vào mục tiêu, được cho là đồn biên phòng của Taliban - Ảnh: REUTERS



Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif cáo buộc Afghanistan "hành động như tay sai của Ấn Độ" và "âm mưu chống lại Pakistan". Ông cảnh báo rằng "bất cứ nơi nào là nguồn gốc khủng bố, nơi đó sẽ phải trả giá đắt", đồng thời tuyên bố Islamabad sẽ không gửi thêm phái đoàn nào đến Kabul để đàm phán.

Ngược lại, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid nói các lực lượng Afghanistan được lệnh chỉ phản công nếu Pakistan nổ súng trước.

Trước vụ không kích mới nhất, Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA) cho biết ít nhất 37 người đã thiệt mạng và 425 người bị thương trong gần một tuần giao tranh ở phía Afghanistan.

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

