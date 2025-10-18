"Xe Hổ vồ tàn phá quốc lộ, tỉnh lộ": Bài 2: Chính quyền lo lắng, người dân bất an!

Clip từng đoàn xe tải, "Hổ vồ" chạy trong Khu kinh tế Vũng Áng:

Người dân sống trong lo sợ, bất an.

Sống trong lo sợ, bất an, cảm thấy TNGT chết người có thể xảy ra bất cứ lúc nào… Là tình trạng của rất nhiều người dân ở các phường thuộc Khu kinh tế Vũng Áng. Nhất là những người dân sinh sống dọc các tuyến đường QL1A, 12C, đường tránh QL1A, các tuyến tỉnh lộ… Nơi mà từng đoàn xe tải, xe Hổ vồ rầm rập chở vật liệu chạy ngày chạy đêm thời gian gần đây.

Giải thích cho sự lo lắng, bất an này, anh Nguyễn Văn L, có nhà ngay bên đường Lê Hồng Phong, ở xóm Trường Sơn, phường Vũng Áng cho biết: “Xe quá tải chạy rất nhiều, gây bụi nhiều… Trước đây, chạy nhiều lắm, gần đây có ít hơn, nhưng vẫn nhiều xe chạy qua tuyến đường này”.

Một đoạn đường Lê Hồng Phong (phường Vũng Áng) đã bị xe tải băm nát.

“Cách đây 1 tuần tuyến đường có cấm xe tải, nhưng mấy bữa nay thấy các xe vẫn chạy tiếp. Xe đã chở quá tải phá đường, còn gây bụi mù mịt nhưng lại không tưới nước… Trời mưa không sao, nhưng nắng lên cái là bụi bay mù mịt vào nhà” – Anh Nguyễn Văn L cho biết.

Chính vì nhiều xe tải có dấu hiệu chở quá tải chạy trên tuyến đường này, ngoài việc phá đường, gây bụi, khiến môi trường bị ô nhiễm, còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, nên anh L cùng một số hộ dân khác đã bất đắc dĩ phải dùng vật cản để chặn đường.

Không chịu được bụi bặm, người dân đã phải đặt vật cản để chặn xe tải.

“Đường của xã hội chứ không phải đường của gia đình tôi, nhưng bụi chịu không được, lại đe dọa phá đường, gây tai nạn… Nên bất đắc dĩ tôi phải đặt vật cản chặn đường. Mà nếu tôi ra chặn thì tưới nước, tôi không ra chặn thì thôi” – Anh Nguyễn Văn L bức xúc và cho biết: Đường này cấm xe tải chạy là đúng, vì đường này nhỏ, học sinh đi học về nhiều. Trong lúc nền đường đầu kia kém quá, nhiều xe lại chở quá tải, nên mặt đường không chịu được, cứ sụt lút, bóc dần bóc dần… Chính đoạn này đã có nhiều vụ TNGT xảy ra.

Cùng chung nhận định với anh L, nhiều người dân sinh sống bên đường Lê Hồng Phong cũng bức xúc trước thực trạng xe tải chạy ầm ầm trên đường, đã phá mặt đường đoạn qua xóm Trường Sơn, còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Khi chính nơi mặt đường bị xe tải phá hư hỏng, đã có nhiều vụ TNGT xảy ra.

Đã có nhiều vụ TNGT xảy ra tại đoạn đường bị băm nát này.

“Đường chạy qua trước cửa UBND phường, nhưng UBND phường không hề can thiệp, nói năng chi… Người ở gần thì họ biết đoạn đó bị hư hỏng nghiêm trọng nên họ tránh được, nhưng người lạ đi qua, đến đoạn đó không biết thì tai nạn là chuyện bình thường” – Một người dân cho biết.

Cùng chung cảm giác bức xúc, là rất nhiều hộ gia đình sinh sống dọc tuyến QL1A, QL12C, đường tránh QL1A. Và nhiều tuyến đường khác ở các phường Vũng Áng, Hoành Sơn, Sông Trí cho phép xe tải chở vật liệu về cung cấp cho Dự án đang làm ở Khu kinh tế.

Bà Hoàng Thị X, có nhà bên QL1A thuộc phường Hoành Sơn cũng bức xúc: “Xe quá tải chạy nối đuôi nhau từng đoàn, đường sá, cầu cống bị phá nát hết. Các chú xem, như cầu Khe Lau, Đá Hát, chính xe chở quá tải phá cầu, giờ cầu phải ngăn 1 bên để sữa chữa, lại không có người điều tiết giao thông nên nơi đây ách tắc giao thông thường xuyên”.

Từng đoàn xe "Hổ vồ" chở vật liệu qua cầu đang sửa trên QL1A, chỉ cho lưu thông 1 nửa cầu, khiến ách tắc giao thông cục bộ.

Ông Trần Văn Đ, sinh sống bên QL12C thuộc phường Sông Trí cũng cho biết: Các đoàn xe tải chở vật liệu chạy ầm ầm, phóng bạt mạng ngược xuôi nên đã có nhiều vụ TNGT chết người do xe tải gây ra trên tuyến đường này”.

Quan sát của Phóng viên báo Bảo vệ pháp luật, nhận thấy những lời phản ánh của người dân là chính xác. Nhất là trên các cung đoạn chính xe tải chở vật liệu từ mỏ về điểm đổ ở khu kinh tế Vũng Áng, tuyến đường nào cũng đã có dấu hiệu xuống cấp, kể cả những tuyến đường mới làm, mới bàn giao. Riêng tuyến QL1A, 12C, đường tránh QL1A… thì mật độ phương tiện vận tải lưu thông cực cao, ngoài việc gây ô nhiễm môi trường, còn thường trực nguy cơ gây ra TNGT chết người. Và thực tế, đã có nhiều vụ TNGT chết người đã xảy ra trên các tuyến đường thời gian gần đây.

Cấp ủy, chính quyền lo lắng.

Đem những hình ảnh ghi nhận thực trạng, cùng những lo lắng, bức xúc của người dân gặp lãnh đạo, cấp ủy chính quyền ở các phường thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, Phóng viên báo Bảo vệ pháp luật cùng nhận được những chia sẻ, đồng cảm của các đồng chí lãnh đạo cấp phường nơi đây. Khi các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đều chung nhận định: Có tình trạng xe chở vật liệu quá tải, gây hại cho hạ tầng giao thông; phóng nhanh chạy ẩu gây mất trật tự an toàn giao thông đường bộ, đe dọa tính mạng, sức khỏe của người dân; che chắn không kỹ khiến vật liệu rơi vãi xuống đường, chạy gây bụi khiến môi trường bị ô nhiễm.

... Ông Trần Xuân Phượng – Bí thư Đảng ủy phường Vũng Áng.

Ông Trần Xuân Phượng – Bí thư Đảng ủy phường Vũng Áng chia sẻ: Là phường hưởng lợi bởi các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn phường, nên địa phương luôn tạo mọi điều kiện để Dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, nhằm đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội không chỉ của phường, mà còn của cả tỉnh, cả nước.

“Tuy nhiên, cấp ủy và chính quyền phường Vũng Áng có quan điểm rõ ràng. Ai cũng phải tuân thủ pháp luật, pháp luật là thượng tôn. Các phương tiện vận tải phải chấp hành các quy định của pháp luật, cũng như các quy định của Bộ Công an, Bộ xây dựng trong vận chuyển, tham gia giao thông đường bộ” – Ông Trần Xuân Phượng cho biết.

Những đoàn xe tải tấp nập chở vật liệu cung cấp cho dự án ở Khu kinh tế Vũng Áng.

Ông Phượng phân tích: Các xe tải đều có kiểm định, quy định về kích cỡ, thành thùng, tải trọng của xe. Quá trình tham gia vận chuyển vật liệu phải căn cứ vào quy định tốc độ của đường, đoạn nào được phép chạy bao nhiêu km; tải trọng của cầu, đường như thế nào? Đảm bảo vệ sinh môi trường ra sao? Đường nào xe chở vật liệu được phép chạy, đường nào bị cấm?

Theo đó, phường Vũng Áng đã phối hợp với tỉnh, cơ quan chức năng của tỉnh khảo sát từ các mỏ về Dự án, xem xét các tuyến đường thuận tiện, để cho phép tuyến đường đảm bảo để xe chở vật liệu chạy, tuyến đường nào bị cấm.

“Lượng xe vận tải chở vật liệu trên địa bàn phường rất nhiều, lên đến hàng nghìn chiếc. Ngoài xe ở địa phương còn có xe ở các tỉnh khác về chạy. Do đó, yêu cầu thứ nhất phải đảm bảo an toàn giao thông, hai là phải đảm bảo vệ sinh môi trường, ba là an toàn hạ tầng cơ sở. Các phương tiện cần phải tuân thủ tốc độ, tải trọng và che chắn” – Ông Phượng nói và cho biết: Có hiện tượng xe cơi nới thùng, chở quá tải, luồn lách đi… Nhưng để phát hiện xử lý phải là cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Hồng Cương - Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn.

Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn, ông Nguyễn Hồng Cương cũng cho biết, thời điểm cuối tháng 9, đầu tháng 10/2025, Công an tỉnh, Sở Xây dựng cũng đã về địa phương làm việc, thống nhất những nội dung liên quan đến phương tiện vận chuyển.

“Chúng tôi đã nêu ý kiến phương tiện tham gia vận chuyển phải đúng quy định của pháp luật. Thứ nhất là đúng tải, thứ 2 là chấp hành tốc độ, đảm bảo an toàn giao thông, thứ 3 là chấp hành bảo vệ môi trường” – Ông Cương cho biết.

Theo ông Nguyễn Hồng Cương, trên địa bàn phương hiện có 36 phương tiện vận tải, của 9 doanh nghiệp liên quan đến vận tải. Phường đã mời lên làm việc, ký cam kết không được cơi nới thành thùng, chở đúng trọng tải.

Văn bản ngày 14/10/2025 của UBND phường Hoành Sơn.

“Tuy nhiên, thẩm quyền của phường không thể biết được xe quá tải hay không. Vấn đề đau đầu nhất hiện nay vẫn là quá tải hay không quá tải? Tại các cuộc làm việc, phường có đề nghị cơ quan chức năng cấp trên thường xuyên theo dõi, phải thường xuyên cân tải trọng các xe vận chuyển vật liệu. Phường cũng đề nghị ngoài kiểm tra, giám sát tốc độ, còn phải kiểm tra việc che chắn, đảm bảo vệ sinh môi trường”- Ông Cương cho biết.

Được biết, ngày 10/10/2025, mới đây nhất, ngày 14/10/2025, UBND phường Hoành Sơn tiếp tục có văn ban gửi Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban quản lý dự án ĐTXD Khu vực Khu kinh tế tỉnh và Công an phường Hoành Sơn về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công công trình. Trong đó đề nghị các đơn vị tổ chức làm việc, quán triệt với chủ đầu tư, đơn vị thi công, các chủ phương tiện vận tải, lái xe vận chuyển vật liệu theo đúng tuyến đường, cung đường cho phép. Hạn chế lưu thông qua 2 cầu trên QL1A đang sửa chữa. Đồng thời yêu cầu thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, không sử dụng xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, phóng nhanh, vượt ẩu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

