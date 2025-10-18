Chia sẻ gây sốc của Lương Bằng Quang lúc nửa đêm

Đêm 17/10 - rạng sáng 18/10, Lương Bằng Quang tiếp tục để lộ trạng thái bất ổn khi chia sẻ: "Điên loạn, tan nát là tên của nỗi nhớ này, nhất là khi anh cố gắng ngủ. Nó liên tục làm anh giật mình mỗi khi vừa chợp mắt, khiến cho anh chỉ muốn kết thúc tất cả để giải thoát mình khỏi sự trống rỗng này.

Lương Bằng Quang liên tục có động thái gây sốc

“Anh Quang là người thân duy nhất của em” - câu nói của em quá tàn nhẫn, luôn ám ảnh anh trong hoàn cảnh này. Em đang cần anh mạnh mẽ, cấm anh khóc dù chỉ giọt nước mắt. Làm sao anh làm được? Khi đang ở một nơi đầy tiếng động lạ, đầy gió rít qua những khe cửa lạnh lẽo, nơi mà mỗi đêm trôi qua đều là một cuộc chiến với sự cô đơn.

Anh ôm con Pom, cảm giác như mọi thứ đang chờ em quay về. Nghĩ về anh như một nơi bình yên, dù chỉ trong vài giây để anh lấy lý do để tiếp tục thở.Khi cánh cửa kia mở ra, anh sẽ được nhìn thấy em bất cứ lúc nào… Chồng vẫn đang ở đây, cho phép chồng yếu đuối".

Chia sẻ trong đêm của Lương Bằng Quang đã thu hút sự chú ý của 56 nghìn cư dân mạng. Nhiều người gửi lời động viên đến chồng Ngân 98, song cũng có không ít ý kiến trái chiều vì biểu hiện bất ổn, gây sốc của chồng Ngân 98.

Lương Bằng Quang khóc nấc, có biểu hiện bất ổn khi đọc lời cuối của Ngân 98 trước lúc bị bắt

...

Trước đó, vào đêm 16/10, Lương Bằng Quang cũng đăng video đọc lời cuối của Ngân 98 trước khi bị bắt. Ngoài nội dung chia sẻ, nhiều người cũng chú ý đến biểu cảm và thái độ của Lương Bằng Quang. Trong đoạn clip dài gần 4 phút, chồng Ngân 98 nhiều lần khóc nấc, có biểu hiện suy sụp và bất ổn. Cuối video, Lương Bằng Quang cảm ơn khán giả đã lắng nghe và vội tắt video. Đoạn video nhanh chóng nhận được rất nhiều sự tương tác trên mạng xã hội ngay giữa đêm khuya.

Ngày 13/10, Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Theo điều tra, công ty và hộ kinh doanh này đã thu về doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng trong giai đoạn 2023 - 2024.

Ngân 98 bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của Lương Bằng Quang và những người liên quan để xử lý theo quy định

Cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình khai báo, Ngân 98 không thành khẩn, khai quanh co, đổ lỗi cho người khác. Ngân 98 thừa nhận bản thân có vai trò trực tiếp điều hành Công ty ZuBu, còn ZuBu Shop do chồng cô - tức Lương Bằng Quang phụ trách, thông qua một người tên V. - người được nhờ đứng tên hộ kinh doanh.

Về mối quan hệ và tài sản với Lương Bằng Quang, Ngân 98 cho biết cả 2 đã là vợ chồng, đăng ký kết hôn được 2 năm nay. Trước đó cả hai đã sống chung nhiều năm rồi mới cưới. Hiện tại, các diễn biến liên quan đến vụ việc của vợ chồng Ngân 98 vẫn được dư luận theo dõi, quan tâm.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn