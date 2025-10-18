Thương cô học trò mắc bệnh Lupus ban đỏ

Hàng tuần vào ngày thứ 7 và chủ nhật em Vũ Trang Anh, lớp 7C, Trường THCS Thắng Quân xã Yên Sơn lại đi điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội.

Trong căn nhà cấp 4, tại tổ dân phố Trầm Ân là nơi gia đình em Anh sinh sống, em là con cả, dưới em còn 2 em nhỏ, gia đình em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì cuộc sống mưu sinh nên bố em đi làm ăn xa từ lúc em còn nhỏ, mẹ làm công nhân gần nhà để tiện chăm sóc các con. Nhưng phần lớn mọi chi phí sinh hoạt, tiền học của em Anh đều nhờ vào bà ngoại là bà Đỗ Thị Hiền.

Bà Hiền kể trong nước mắt: “Vào cuối tháng 4 năm 2025, cháu ngoại tôi có biểu hiện mệt mỏi, 2 mắt bị sưng, mặt phù, đi tiểu liên tục. Tôi đưa cháu xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang thăm khám, rồi cháu được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội, các bác sỹ chẩn đoán cháu bị bệnh Lupus ban đỏ có biến chứng, có dịch ở phổi, gan và thận tổn thương. Cháu phải điều trị tích cực ở bệnh viện hơn 1 tháng rồi về nhà. Mỗi tháng cháu tôi lại phải xuống bệnh viện thăm khám 2-3 lần, theo dõi phác đồ điều trị bệnh.

Từ khi cháu gái tôi nhập viện, gia đình càng khốn đốn. Tôi phải chạy vạy khắp nơi lo tiền đóng viện phí. Mẹ cháu công việc bấp bênh, em của cháu còn quá nhỏ. Thương cho cháu gái không được sống trọn vẹn trong tình yêu thương của bố, giờ lại phải sống trong sự hành hạ của bệnh tật, người làm bà như tôi cũng chẳng biết bấu víu vào đâu khi tuổi đã cao, kinh tế thì không có. Tôi chỉ ước nếu đổi được bệnh tật của cháu về mình để cháu khỏe mạnh tôi sẵn sàng xin đánh đổi”.

"Con không muốn mắc bệnh nữa, đau lắm ạ, con rất mệt mỏi. Các bạn được vui chơi, học hành, con thì phải nghỉ học, đi viện suốt", em Vũ Trang Anh rơi nước mắt vì tủi thân khi nói với chúng tôi.

Cô Nguyễn Thị Thu, Hiệu trưởng Trường THCS Thắng Quân cho biết: "Em Vũ Trang Anh là học sinh ngoan, có học lực khá, thường xuyên giúp đỡ bạn bè dù hoàn cảnh hết sức khó khăn. Từ khi hay tin em bị bệnh Lupus ban đỏ đến nay, Nhà trường luôn đến thăm và động viên em cố gắng học tập. Nhà trường mong các nhà hảo tâm chia sẻ khó khăn với gia đình em, giúp em có kinh phí để điều trị bệnh".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Đỗ Thị Hiền, bà ngoại của em Vũ Trang Anh, tổ dân phố Trầm Ân, xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. ĐT: 0375377805. Hoặc có thể gửi về chị: Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, số tài khoản cá nhân: 8100215014802, Ngân hàng Agribank. Điện thoại: 0976.840.865.

Tác giả: Minh Thủy

Nguồn tin: baotuyenquang.com.vn